Kredyt ekologiczny FENG w Banku Credit Agricole

Bank Credit Agricole włączył do swojej oferty kredyt ekologiczny z dotacją z funduszy unijnych. Wnioski mogą składać firmy zatrudniające do 3000 pracowników, które chcą poprawić efektywność energetyczną swoich biznesów.

Kliknij, aby powiekszyć fot. torstensimon z Pixabay Bank Credit Agricole wprowadza do oferty kredyt ekologiczny FENG Środki z kredytu ekologicznego FENG przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na termomodernizację budynków, wymianę źródeł energii na bardziej przyjazne środowisku oraz wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wdrożenie na rynek nowego produktu przyczyni się do realizacji założenia strategicznego banku, jakim jest działanie na rzecz klimatu. Jednocześnie aktywnie wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w szczególności celu numer 7. Czysta i dostępna energia, 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, 13. Działania w dziedzinie klimatu oraz 17. Partnerstwa na rzecz celów – podsumowuje Maciej Zatorski, dyrektor Pionu Produktów Bankowości Korporacyjnej.

Do 25 lipca firmy mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wnioski o preferencyjny kredyt ekologiczny z dotacją z funduszy unijnych. Bank Credit Agricole dołączył do grupy banków, udzielających finansowania w formie kredytu ekologicznego z premią ekologiczną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).Środki z kredytu ekologicznego FENG przedsiębiorcy mogą przeznaczyć m.in. na termomodernizację budynków, wymianę źródeł energii na bardziej przyjazne środowisku oraz wymianę urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Warunkiem udzielenia finansowania na działania inwestycyjne jest ograniczenie zużycia energii o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego. Dofinansowanie w formie premii ekologicznej wyniesie od 15 do 80 proc. wartości inwestycji i jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju wydatku oraz lokalizacji inwestycji.Warunkiem ubiegania się o premię ekologiczną jest złożenie wypełnionego wniosku o dofinansowanie do BGK wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym audytem energetycznym i promesą kredytu ekologicznego wystawioną przez bank. Promesa potwierdza gotowość Credit Agricole do udzielenia kredytu pod warunkiem uzyskania przez przedsiębiorcę premii ekologicznej.