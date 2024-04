Millennium PAY - bramka płatnicza dla e-commerce

Bank Millennium wprowadza dla klientów z branży e-commerce bramkę płatniczą Millennium PAY. Umożliwia ona przyjmowanie w sklepach internetowych płatności w formie elektronicznej. Początkowo będą to szybkie przelewy, płatności kartami i BLIK. W przyszłości usługa ma być rozszerzona o płatności ratalne i odroczone.

Nowa usługa Banku Millennium działa dzięki współpracy z operatorem płatności - PayTel. Aby skorzystać z oferty bramki płatniczej Millennium PAY należy mieć rachunek firmowy w Banku Millennium oraz prowadzić sklep internetowy. Rejestracja w usłudze jest bezpłatna, a klienci skorzystają także z preferencyjnej stawki prowizyjnej 0,7% przez pierwszy rok korzystania z Millennium PAY. Po tym okresie stawka wyniesie 0,95%, niezależnie od wysokości obrotów.W początkowym okresie funkcjonowania, Millennium PAY oferuje najbardziej popularne metody płatności: szybkie przelewy, płatności kartami i BLIK. W przyszłości usługa ma być rozszerzona o możliwość rozłożenia płatności na raty czy odroczonego terminu płatności.Millennium PAY oferuje również usługę PayWatch. Dzięki wsparciu sztucznej inteligencji zapewnia ona większą ochronę e-sprzedawców.Dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w świecie e-commerce Bank przygotował specjalną ofertę we współpracy z Partnerem – operatorem platformy Sellingo. Klienci Banku Millennium po założeniu na platformie Sellingo sklepu internetowego mogą testować go przez 6 miesięcy za darmo. Równocześnie będą mogli również skorzystać z usługi Millennium PAY.Usługa Millennium PAY powstała we współpracy z Grupą SIBS - organizacją o globalnym zasięgu, działającą w ponad 20 krajach na 3 kontynentach. Specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań płatniczych, jak również świadczeniu usług doradczych dla instytucji finansowych i podmiotów gospodarczych. W Polsce SIBS jest właścicielem PayTel.Bank Millennium przywiązuje dużą uwagę do rozwoju usług dla klientów firmowych. W poprzednich latach wprowadził między innymi: możliwość otworzenia firmy wraz z kontem firmowym bezpośrednio ze strony internetowej banku lub aplikacji mobilnej; Millennium Księgowość; aplikację Millennium POS, która zamienia smartfon w terminal płatniczy; pełny wniosek online o kredyt gotówkowy z gwarancją de minimis; w profilach firmowych udostępnił też usługi dostępne wcześniej wyłącznie w profilach indywidualnych (np. BLIK C, bilety komunikacji miejskiej oraz opłaty za parkingi).