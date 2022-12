Kurs EUR/USD powyżej 1,05

Główne amerykańskie indeksy giełdowe odpoczywały wczoraj po swoich środowych wzrostach (S&P 500 -0,09 proc., DJIA -0,56 proc., Nasdaq Composite +0,13 proc.). Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii jedynym głównym indeksem, który uniknął spadku był nowozelandzki NZX50.

Ta zniżkowa tendencja była również kontynuowana dziś rano na giełdach w Europie (DAX -0,18 proc., CAC 40 -0,46 proc. ok. godz. 9:45).Spadał dziś rano również WIG-20 (-1,1 proc. ok. godz. 9:50). Wśród składników sWIG-u swe historyczne maksimum zaliczył dziś kurs akcji spółki Votum.Rentowność 10-letnich obligacji polskiego rządu spadła poniżej poziomu 6,4 proc. osiągając najniższy poziom od końca września. Podobnie zachowały się 10-latki rządu Stanów Zjednoczonych również osiągając najniższy poziom od ponad 2 miesięcy (choć dziś rano rentowności lekko odbijały w górę).Dosyć silnie potaniały wczoraj kontrakty na gaz ziemny notowanych na rynkach europejskich (w Wielkiej Brytanii -6,88 proc., w Holandii -4,09 proc.). Amerykański gaz (Henry Hub) na NYMEX-ie również wczoraj potaniał i dziś rano kontynuował zniżkę (-1,86 proc. ok. godz. 9:35). Ceny kontraktów na ropę notowały dziś niewielkie spadki (WTI -0,26 proc., Brent -0,1 proc. ok. godz. 9:40).Kurs EUR/USD wyszedł wczoraj na najwyższy poziom od końca czerwca przekraczając poziom 1,05. Dziś rano to zdobyte terytorium było utrzymywana (ok. godz. 9:25 +0,05 proc.). Amerykański dolar słabł również względem innych walut. Kurs USD/JPY był już ponad 10 proc. niższy niż w październikowym szczycie powyżej poziomu 150 JPY i osiągnął najniższy poziom od sierpnia br.Lekko umacniał się polski złoty, którego kurs względem USD spadł wczoraj do najniższego poziomu od 5 miesięcy (ok. godz. 9:30 USD/PLN -0,18 proc., EUR/PLN –0,12 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który ponad 3 tygodnie temu spadł poniżej swoich ustanawianych w okresie czerwiec-październik cyklicznych minimów, ale w środę wrócił powyżej poziomu 17000 USD, lekko skorygował wczoraj tą zwyżkę i dziś rano ok. godz. 9:25 notował niewielką zmianę (-0,11 proc.)