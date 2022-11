Silna zwyżka kursu akcji JSW po publikacji wyników

Główne indeksy rynku akcji w Stanach Zjednoczonych korygowały wczoraj swe ostatnie wzrosty (S&P 500 -1,54 proc., DJIA -1,45 proc., Nasdaq Composite -1,58 proc.). Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii ponad 5 proc. wzrostem zwracał uwagę Hang Seng. Swój kolejny najwyższy w historii poziom osiągnął indyjski SENSEX 30.

W Europie minimalnie dziś rano przeważały niewielkie wzrosty głównych indeksów rynków akcji. Ok. godz. 9:30 najsilniej – o 0,83 proc. – zwyżkował brytyjski UK100, który wyszedł na najwyższy poziom od sierpnia.Ok. godz. 9:30 WIG-20 rósł o 0,5 proc. Wśród składników tego indeksu prawie 9 proc. zwyżką kursu wyróżniały się akcje JSW. Po publikacji wyników pod III kw. br. 6,3 mld zł wobec kapitalizacji spółki na poziomie 6,31 mld zł!) kurs akcji spółki osiągnął najwyższy poziom od końca sierpnia.Spadały dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA i Europie. Rentowność polskich 10-latek próbowała atakować swe 2-miesięczne minimum sprzed 3 sesji.Cena kontraktów na ropę naftową, która wczoraj osiągnęła najniższy od końca grudnia (WTI na NYMEX-ie) lub najniższy od początku stycznia (Brent na ICE), ale później odrobiła straty, dziś rano ponownie zwyżkowała (WTI +2,12 proc., Brent +1,94 proc. ok. godz. 9:15). Drożały dziś metale: ok. godz. 9:15 na COMEX-ie miedź +1,16 proc., złoto +0,74 proc., srebro +1,22 proc., a na NYNEX-ie platyna +1,31 i pallad +1,87 proc.Kurs EUR/USD, który wczoraj osiągnął najwyższy od 5 miesięcy poziom minimalnie niższy od 1,05, ale po południu oddał z nadwyżką zdobyte wcześniej terytorium, dziś ok. godz. 9:05 próbował odrabiać straty (+0,33 proc.). Amerykański dolar słabł również względem japońskiego jena atakując swoje listopadowe minima.Lekko umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,14 proc., USD/PLN -0,37 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który ponad tydzień temu spadł do najniższego poziomu od ponad 2 lat, zwyżkował dziś ok. godz. 9:00 o +1,53 proc.