Ropa naftowa najtańsza od stycznia

Średnia przemysłowa Dow Jonesa wyszła w piątek na najwyższy poziom od 7 miesięcy. Nadal wyraźnie słabsze od DJIA były S&P 500 (-0,03 proc.), a przede wszystkim Nasdaq Composite (--0,52 proc.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy taniały (S&P 500 -0,42 proc.).

Przeczytaj także: Wzrosty cen akcji w USA przed dzisiejszym Świętem Dziękczynienia

Na giełdach Azji i Oceanii przeważały dziś spadki. Najsilniejsze notował Hang Seng (-1,57 proc.) oraz TAIEX (-1,5 proc.). Zwyżkowały dziś filipińskie PSEi (+1,63 proc.) oraz indyjski SENSEX 30, który osiągnął najwyższy poziom w swej historii.Poniedziałkowa sesja na giełdach europejskich również rozpoczęła się generalnie od spadków (najsilniejszy – 1,5 proc. – notował norweski OSE Index).Drugim dziś rano ok. 9:40 najsłabszym głównym indeksem w Europie był WIG-20 (-0,98 proc.). Najwyższy od 2015 roku poziom osiągnął dziś kurs akcji Banku Handlowego.Najniższy od początku października poziom osiągnęła dziś rano rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych (3,631 proc.). Spadała dziś rano rentowność również 2-letnich obligacji rządu Stanów Zjednoczonych (4,4319 proc.), ale nadal „spread” pomiędzy 10-latkami i 2-latkami utrzymywał się na najbardziej ujemnym od początku lat 80-tym poziomie.Do najniższego poziomu od stycznia spadła dziś rano cena ropy naftowej. Kontrakty na ten surowiec taniały na NYMEX-ie i ICE ok. godz. 9:20 o 2,59-2,74 proc.Umacniał się dziś japoński jen: kurs USD/JPY zbliżał się dziś do swego 3-miesięcznego minimum. Lekko słabło natomiast względem amerykańskiego dolara euro (-0,14 proc. ok. godz. 9:20).Lekko umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,28 proc., USD/PLN -0,13 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadał dziś ok. godz. 9:15 o 2,22 proc. osiągając najniższy poziom od 6 dni.