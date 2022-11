Październik na rynku pożyczek gorszy niż wrzesień

We wrześniu sprzedaż pożyczek wyhamowała, a październik okazał się słabszy od września. Z danych BIK wynika, że firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 295,3 tys. nowych pożyczek o wartości 750 mln zł. W wrześniu było to 301,8 tys. nowych pożyczek o łącznej wartości 755 mln zł.

Jak podaje BIK, średnia wartość nowo udzielonej w październiku 2022 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 278 zł i była o 1,8% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w październiku 2021 r.W październiku 2022 r., w porównaniu do października 2021 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+9,9%). Natomiast w ujęciu liczbowym udzieliły ich o (+9,2%) więcej.Wartość nowo udzielonych pożyczek ze wszystkich przedziałów kwotowych odnotowała wzrost. Najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się pożyczki z przedziału do 500 zł (+14,7%). W ujęciu liczbowym ujemną dynamikę odnotowały pożyczki z przedziału powyżej 5 tys. zł. (-1,1%). Najwyższa dodatnia dynamika cechowała pożyczki do 500 zł (+13,0%).W październiku 2022 r. 42,4% wartości nowo udzielonych pożyczek firmy pożyczkowe przyznały na kwoty powyżej 5 tys. zł, które w ujęciu liczbowym stanowiły jednak tylko 10,4% udzielonych pożyczek. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowiły 45,0% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty do 1 tys. zł miały jedynie 10,1% udział w sprzedaży.