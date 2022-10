Światowy Dzień Oszczędzania 2022: Refuse. Reduce. Repair. Reuse

31 października przypada Światowy Dzień Oszczędzania. Z tej okazji eksperci Intrum przygotowali dla konsumentów porady dotyczące filozofii zero waste. Jej cztery filary to refuse, reduce, repair, reuse. Co oznaczają te pojęcia?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na czym polega filozofia zero waste?

Jak kupować mądrze?

Jak ochronić budżet domowy przed inflacją?



Refuse, czyli sztuka odmawiania

Ta sama zasada obowiązuje, gdy ktoś do nas dzwoni z „ofertą specjalną”. Przecież nie myśleliśmy o zmianie telefonu komórkowego, więc nie dajmy się namówić na kupno nowego, gdy dzwoni do nas przedstawiciel firmy telekomunikacyjnej. Nie dajmy się namówić na cross selling – chodzi o sytuację, w której podczas zakupu jednego produktu jest nam proponowany drugi, nawet w promocji. I ważne – najczęściej jest tylko pozorna okazja. Pamiętajmy, że taka forma sprzedaży, zawsze musi się opłacać firmie. To, że na pierwszy rzut oka nie widzimy kosztów ukrytych, to nie znaczy, że ich nie ma.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Eisenhans - Fotolia.com Kupuj tyle, ile potrzebujesz Nie kupujmy czegoś, czego nie zjemy, tylko dlatego, że jest w promocji. Nie marnujmy jedzenia.

Reduce, czyli kupuj tyle, ile potrzebujesz

Podczas zakupów zastanówmy się, czy potrzebujemy szóstej paczki ryżu – mimo że jest w naszym ulubionym sklepie za pół ceny – jeżeli nasza rodzina woli przysłowiową pomidorową z makaronem. Nie kupujmy np. pomarańczy, bo pięknie wyglądają i są w promocji, jeżeli i tak wiemy, że ich nie zjemy. To wrzucanie do kosza jedzenia i… pieniędzy, które moglibyśmy wydać na jakiś istotniejszy cel lub zaoszczędzić – dodaje Agnieszka Surowiec, ekspert Intrum.

Repair, czyli naprawiaj i przerabiaj

Reuse – czyli pomysłowość, która się opłaca

„Resztki” z wczorajszego obiadu po dodaniu dwóch „nowych” składników mogą stanowić pyszną kolację. Przecier pomidorowy, który został nam po przygotowaniu zupy, może stanowić świetną bazę do przygotowania sosu do spaghetti. Z jabłek, które już nie są dla nas atrakcyjne do zjedzenia „na surowo”, upieczmy szarlotkę – będzie idealna na niedzielny deser. Inflacja wynosi już 17,2%, a ceny niektórych produktów spożywczych podrożały nawet trzykrotnie. Planujmy posiłki, co pomoże nam zaplanować z głową zakupy. W ten sposób będziemy mieć pewność, że kupimy to, czego potrzebujemy i nic się nie zmarnuje – i nasze pieniądze też nie trafią do kosza!