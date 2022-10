Kolejne 13-letnie minimum Hang Senga

Spadek kursu Meta Platforms o prawie jedną czwartą i kursu Amazon.com o ponad 16 proc. oraz zniżki cen akcji wielu innych gigantów (Apple -2,71 proc., Microsoft -2,91 proc., Alphabet -2,66 proc.) przełożyła się wczoraj na spadek Nasdaq Composite o 1,6 proc. i S&P 500 -0,61 proc. Wzrosła natomiast średnia przemysłowa Dow Jonesa (+0,61 proc.) osiągając w trakcie sesji najwyższy poziom od 1,5 miesiąca.

Przeczytaj także: Spadki chińskich cen akcji

Na giełdach Azji i Oceanii zwracał dziś rano kolejny spadek Hang Senga (-3,73 proc.), który osiągnął swój nowy najniższy od 2009 roku poziom. Spadały dziś również inne chińskie indeksy giełdowe (Shanghai Composite -2,25 proc., Shanghai B-Share -1,96 proc.). Główne indeksy giełd w Japonii, Korei Południowej oraz Australii traciły dziś prawie 1 proc.Słabła dziś rano również większość europejskich rynków akcji (DAX -0,97 proc., CAC 40 -0,85 proc. ok. godz. 9:45). Poza kursem PGNiG spadła na początku piątkowej sesji ceny akcji wszystkich składników WIG-u 20 (ponad 3 proc. zniżki notowały kursy akcji Dino Polska, KGHM i Allegro). Najwyżej w historii był dziś kurs akcji XTB. O ponad 11 proc. zwyżkował dziś rano kurs akcji Rafako. Do najniższego poziomu od ponad 2 lat spadł dziś rano kurs akcji Rafako.WIG-20, który wczoraj zamknął się po raz pierwszy od miesiąca powyżej poziomu 1500 pkt. dziś rano ponownie wrócił poniżej niego (-1,31 proc. ok. godz. 9:45).Wczoraj rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych spadła poniżej poziomu 4 proc. Dziś rano rentowności 10-latek w USA i krach strefy euro lekko rosły. Rentowność 10-latek polskiego rządu, który tydzień temu przez chwilę wyszła powyżej poziomu 9 proc., a później spadła, utrzymywała się dziś rano poniżej poziomu 8 proc.Wczoraj nowy najniższy od sierpnia ub.r. poziom osiągnęła cena kontraktów na kawę na ICE. Dziś rano do najniższego od końca 2020 roku poziomu spadła cena kontraktów na bawełnę na ICE. Wczoraj po spadku o ponad 6 proc. najniżej od 2 lat była cena kontraktów na rudę żelaza na COMEX-ie. Nieco ponad 1 proc. taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową oraz amerykański gaz ziemny.Kurs EUR/USD wrócił wczoraj poniżej poziomu parytetu i ok. godz. 9:20 nadal lekko spadał (-0,19 proc.). Amerykański dolar lekko umacniał się również względem japońskiego jena (+0,4 proc.).Kurs polskiego złotego względem głównych walut notował dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN +0,01 proc., USD/PLN +0,2 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara spadał dziś ok. godz. 9:15 o 0,84 proc., ale utrzymywał się lekko powyżej poziomu 20000.