Ile można dorobić do renty i wcześniejszej emerytury? Od września 2022 mniej

Od września limity dorabiania dla pracujących rencistów oraz wcześniejszych emerytów idą w dół. Wynika to ze spadku przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Nowe graniczne kwoty przychodu, które wpływają na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia będą obowiązywać od 1 września do 30 listopada. Zmienią się znowu z początkiem grudnia. Informacje te są ważne dla osób, które są na wcześniejszej emeryturze oraz rencie i nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego - 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.

Przeczytaj także: Ile można dorobić na emeryturze? Nowe limity od 1 marca 2022

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile można dorobić do renty i wcześniejszej emerytury?

Kiedy i o ile ZUS zmniejszy wypłacane świadczenie?

Przy jakich zarobkach świadczenie zostanie zawieszone?

Kiedy i dla kogo dorabianie bez limitów?

Kiedy zmniejszenie, a kiedy zawieszenie świadczenia?

691,94 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

518,99 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy

588,19 zł - dla renty rodzinnej dla jednej osoby

Kliknij, aby powiekszyć fot. knipserin - fotolia.com Ile można dorobić do renty i wcześniejszej emerytury? Od września 2022 do renty i wcześniejszej emerytury można dorobić maksymalnie 4309,40 zł brutto miesięcznie. Osoby zarabiające od 4309,41 zł do 8 003,20 zł brutto otrzymają zmniejszone świadczenie. Natomiast przy zarobkach powyżej 8 003,20 zł świadczenie zostanie zawieszone.

Dla kogo dorabianie bez limitów?

Każdego roku we wrześniu niższy jest limit dorabiania dla emerytów i rencistów. Jest to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za II kwartał jest, co roku niższe niż w pierwszym kwartale, w którym płacone są 13-stki i premie roczne. Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2022 roku wyniosło 6566,15 zł.Z tego powodu renciści i osoby, które są na emeryturze i nadal pracują powinny zwracać uwagę na to ile zarabiają. Nie wszystkich jednak limity dotyczą. Pilnować swoich dodatkowych dochodów muszą tylko ci seniorzy i renciści, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, który wynosi dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65. Powyżej tego wieku można dorabiać bez żadnych ograniczeń. Wysokością przychodów nie muszą się natomiast przejmować ci seniorzy, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny - oni mogą dorabiać do świadczeń bez ograniczeń.Limity zarobków dla seniorów zmieniają się, co trzy miesiące. Ich wysokość zależy wprost od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale. Nowe kwoty limitów obowiązują we wrześniu, październiku i w listopadzie. Zmienią się ponownie od 1 grudnia.mogą bez obaw dorabiać wcześniejsi emeryci i renciści, ta kwota jest równa 70 proc. przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Zatem zgodnie z przepisami osiąganie przychodu do takiej wysokości przez świadczeniobiorcę nie wpłynie na zmniejszenie jego emerytury czy renty – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.Uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach. Świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia:(130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).Wysokością osiąganych przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy. Oni mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń.Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego. Jeśli ich przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury (od marca 1338,44 zł brutto), to świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. Chodzi o osoby, które pobierają, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową oraz osoby pobierająceZarobkować bez obawy o przekroczenie limitów mogą również osoby pobierające, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.