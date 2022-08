Trzecia spadkowa sesja na Wall Street

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły wczoraj trzeci raz z rzędu (S&P 500 -1,1 proc., DJIA -0,96 proc., Nasdaq Composite -1,12 proc.) osiągając najniższe poziomy od końca lipca. Najniżej od prawie 1,5 roku był meksykański IPC Index (-0,86 proc.). Zupełnie odmiennie zachowywał się chilijski IPSA Index, który wyszedł na najwyższy poziom od 2018 roku (+0,35 proc.).

Spadki przeważały dziś również na giełdach Azji i Oceanii. Najsilniej - o 1,58 proc. - spadał chiński Shanghai B-Share Index. Rosnącymi wyjątkami były główne indeksy na Tajwanie, w Korei Południowej i Tajlandii.Odmiennie było dziś rano w Europie, gdzie dominowały dziś rano lekkie zwyżki indeksów giełdowych (DAX +0,19 proc., CAC 40 +0,12 proc. ok. godz. 9:40).Rosły dziś rano główne indeksy GPW, ale zmiana poziomu WIG-u 20 była dziś ok. godz. 9:40 minimalna (+0,01 proc.). Swe nowe przynajmniej roczne minima zaliczyły dziś WIG-Górnictwo i WIG-Moto. Najniżej od 2 lat była dziś cena akcji KGHM. Wśród składników mWIG-u 40 najniższe od przynajmniej roku poziomy osiągnęły ceny akcji spółek ING Banku Śląskiego, Intercars i BNP Paribas Bank Polski. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe ponad 2-letnie minimum zaliczył kurs akcji Newagu.Na rynkach 10-letnich obligacji skarbowych w USA i Europie przeważały lekkie spadki rentowności. Rentowność polskich 10-latek próbowała wrócić poniżej poziomu 6 proc. (6,03 proc.).Po osiągnięciu w poniedziałek swych rekordowych poziomów cena notowanych na ICE kontraktów na brytyjski gaz ziemny tąpnęła wczoraj o ponad 21 proc. Cena analogicznych kontraktów w Holandii spadła wczoraj o prawie 11 proc. Po wczorajszym silnym spadku ceny kontraktów na ropę naftową lekko dziś zwyżkowały ok. godz. 9:15 (WTI +0,43 proc., Brent +0,48 proc.). Cena kontraktów na uran na COMEX-ie po wzroście o 3,11 proc. osiągnęła wczoraj najwyższy poziom od prawie 2 miesięcy. Najniższego poziomu od roku dotknęła wczoraj cena kontraktów na drewno na CME. Spadając wczoraj o 6,75 proc. cena kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla w UE skala 7-dniowego spadku ceny tego instrumentu przekroczyła 18 proc. i była najwyższa od początku marca.Stabilny był dziś rano kurs EUR/USD (+0,03 proc. ok. godz. 9:23), który minimalnie przekraczał poziom parytetu (1,00192). Zanim amerykański dolar zaczął lekko słabnąć zdołał zaliczyć najwyższy od 2009 roku poziom względem koreańskiego wona i ponad 2-letnie maksimum względem dolara tajwańskiego.Zmiany kursu złotego względem głównych walut były dziś minimalne (EUR/PLN 0 proc., USD/PLN +0,1 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara rosnąc dziś rano o 1,74 proc. powrócił powyżej poziomu 20000 USD.