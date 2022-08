Ropa była wczoraj najtańsza od początku wojny

Ceny kontraktów na ropę naftową na NYMEX-ie i ICE spadły wczoraj do najniższych (przedwojennych) poziomów od końca lutego. Dziś rano próbowały odrabiać te straty (WTI +0,9 proc., Brent +0,7 proc.). Lekko drożała dziś rano miedź i metale szlachetne.

Główne indeksy amerykańskiego rynku akcji zastanawiały się wczoraj na swoimi kolejnymi ruchami. Nasdaq Composite (+0,41 proc.) był najwyżej od 3 miesięcy. S&P 500 po dotarciu do poziomu swego szczytu z początku czerwca lekko się cofnął (-0,08 proc.). Dziś rano kontrakty na te indeksy lekko rosły (S&P 500 +0,17 proc.).Na giełdach Azji i Oceanii dziś rano przeważały wzrosty. Widać było ulgę odczuwaną na Tajwanie - TAIEX +2,27 proc. – sugerującą, że ostatnie napięcia geopolityczne w relacjach z Chinami nie doprowadzą do jakiejś poważniejszej eskalacji.Dosyć wakacyjna atmosfera panowała również na rynkach akcji w Europie (DAX +0,03 proc., CAC 40 +0,04 proc. ok. godz. 9:45). Najwyższy poziom w swej historii osiągnął dziś turecki XU100.Swe straty z ostatnich 3 sesji próbował dziś rano odrabiać WIG-20 (+0,87 proc. ok. godz. 9:45). Zwyżkowały – chociaż nieznacznie - dziś rano wszystkie indeksy sektorowe GPW (najsilniej – o 1,37 proc. – WIG-Paliwa). Najwyższy poziom od roku osiągnęła dziś rano cen akcji spółki Photon Energy NV.Niewiele się działo dziś rano na rynku 10-letnich obligacji skarbowych. Nadal utrzymywała się duża – ok. 35 punktów bazowych - ujemna różnica pomiędzy rentownością amerykańskich 10-latek i 2-latek (strasząca gospodarczą recesją „inwersja” krzywej rentowności). Rentowność polskich 10-latek lekko spadała (5,588 proc.).Na rynku walutowym nie działo się dziś rano zbyt wiele. Amerykański dolar lekko umacniał się względem japońskiego jena (+0,18 proc.) i euro (EUR/USD -0,12 proc.).Również minimalne były dziś rano zmiany kursu złotego (EUR/PLN -0,02 proc., USD/PLN +0,11 proc. ok. godz. 9:25).Bitcoin dziś rano dosyć dynamicznie odrabiał swe wczorajsze straty względem dolara (BTC/USD +3,14 proc.).