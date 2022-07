Nadal słabną na GPW akcje banków

W piątek najniższy poziom od jesieni 2020 zaliczyła brazylijska Bovespa. W USA główne indeksy w piątek wzrosły (S&P 500 +1,06 proc., DJIA +1,05 proc., Nasdaq Composite +0,9 proc.). Ten piątkowy wzrost był dziś rano korygowany: ok godz. 10-tej kontakty na S&P 500 spadały o 0,68 proc.

Swe nowe 1,5 roczne minima osiągnęły dziś główne indeksy rynków akcji na Tajwanie i w Korei Południowej.W Europie DAX i CAC 40 nadal próbowały się utrzymać powyżej swoich minimów z marca.GPW była dziś rano raczej słaba (WIG-20 -0,66 proc. ok. godz. 10-tej). Nowe roczne minimum osiągnął dziś WIG-Banki (-2,28 proc. ok. godz. 10-tej). Ponad 3 proc. spadały dziś rano ceny akcji Banku Handlowego, Banku Millennium, Aliora, mBanku, PKO BP oraz Pekao SA. Ceny akcji tych dwu ostatnich – największych w Polsce banków – osiągnęły dziś swe nowe roczne minima. Również najniżej od przynajmniej roku były dziś ceny akcji ING BSK, Alior Banku oraz Millenium. Na drugim biegunie był dziś WIG-Paliwa, który rósł rano o 2,4 proc. (PGNiG +3,01 proc., PKN Orlen +2,5 proc.).Lekko w górę odbijały dziś przeważnie rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w krajach rozwiniętych. Rentowność polskich 10-latek wzrosła dziś rano do poziomu 6,542 proc.Cena ropy naftowej była dziś rano stabilna (WTI +0,01 proc., Brent +0,05 proc. ok. 9:50). Najtańsze od ponad roku były dziś kontrakty na miedź na COMEX-ie.Amerykański dolar ustanowił dziś swój 5-letni szczyt względem tajlandzkiego bata. W piątek USD był najwyżej w historii względem chilijskiego peso. Kurs EUR/USD utrzymywał się poniżej poziomu 1,05, ale przebywał powyżej swoich minimów z maja i czerwca.Złoty lekko słabł (EUR/USD +0,23 proc., USD/PLN +0,24 proc.).Kurs Bitcoina względem dolara nadal przebywał poniżej 20000 USD (-0,92 proc. ok. 9:45 proc.), ale utrzymywał się powyżej poziomu swego czerwcowego minimum. Ten poziom jest o tyle znaczący, że był szczytem cyklicznej hossy Bitcoina w grudniu 2017 roku.