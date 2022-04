Rynek IPO w Europie w I kw. 2022 roku z dużymi spadkami

W I kwartale 2022 roku miał miejsce duży spadek aktywności na europejskim rynku IPO. Przeprowadzono jedynie 28 debiutów, a ich wartość była o 88% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 2,7 mld euro - wynika z najnowszego raportu "IPO Watch Europe" przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W Warszawie przeprowadzono tylko 5 IPO, wszystkie na rynku NewConnect, a ich łączna wartość wyniosła 3,5 mln euro.

Podsumowanie I kwartału 2022 r. na GPW w Warszawie

Podsumowanie europejskiego rynku ofert pierwotnych w I kwartale 2022 r.

W związku z tym nie należy spodziewać się dużych transakcji, w szczególności w Polsce i krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, wcześniej niż w drugiej połowie 2022 r., a być może dopiero w przyszłym roku. Jednocześnie wielu emitentów traktuje obecne zawirowania jako okres przejściowy i coraz częściej planuje debiut giełdowy z horyzontem 2-4.letnim. W skali globalnej spadek aktywności w zakresie IPO był również bardzo widoczny, ale dzięki relatywnie wysokiej aktywności w regionie Azji i Pacyfiku, w pierwszym kwartale 2022 r. na wszystkich światowych rynkach łącznie odnotowano nieco mniejsze załamanie aktywności niż w Europie (72% spadek wartości oraz 61% spadek łącznej liczby IPO w ujęciu globalnym). Warto zauważyć że w dalszym ciągu liczba i wartość debiutów w pierwszym kwartale była większa niż w analogicznych okresach w latach 2019 i 2020 – mówi Bartosz Margol, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Polska.

W pierwszym kwartale 2022 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 5 IPO, wobec 8 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wszystkie z nich miały miejsce na NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła jedynie 16 mln zł (3,5 mln euro), co oznacza spadek o 99,1% w porównaniu do 2021 r., kiedy to odnotowano 8 IPO o łącznej wartości 1,8 mld zł (394,6 mln euro). Warto zaznaczyć, że zeszłoroczne statystyki zdominowało IPO Huuuge, INC. o wartości 1,7 mld zł.Największym debiutem na warszawskim parkiecie (na NewConnect) w pierwszym kwartale 2022 roku była oferta spółki z branży medycznej SDS Optic o wartości 11 mln zł (2,4 mln euro). Drugie i trzecie miejsce przypadło odpowiednio producentowi gier komputerowych Road Studio (oferta o wartości 2 mln zł) oraz Eco5Tech – spółce z sektora property technology (oferta o wartości 1,9 mln PLN).Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w pierwszym kwartale 2022 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 2,7 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku aż o 88%. Odnotowano jedynie 28 debiutów (wobec 89 w I kwartale 2021 r.). Największym rynkiem pod względem wartości IPO w pierwszym kwartale 2022 r. okazała się giełda w Norwegii - Oslo Børs z łączną wartością przeprowadzonych ofert na poziomie 886 mln euro. Zaraz za nią za uplasowała się Borsa Italiana (769 mln euro), a na miejscu kolejnym London Stock Exchange (459 mln euro).Największym IPO w Europie była oferta spółki Var Energi ASA (776 mln euro) na norweskiej Oslo Børs. Na pozostałych miejscach uplasowały się Technoprobe SpA (oferta o wartości 713 mln euro, przeprowadzona na giełdzie w Włoszech) oraz 468 SPAC II SE (debiut na Deutsche Börse z ofertą o wartości 210 mln euro).Spadek aktywności w zakresie IPO w 2022 roku, w skali Europy ale również globalnie, był przewidywany i spodziewany już w ostatnich miesiącach poprzedniego, rekordowego, roku. Pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne i perspektywy gospodarcze pogłębił dodatkowo wybuch wojny w Ukrainie.