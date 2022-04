Spadek S&P 500 największy od miesiąca

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się największym od 7 marca spadkiem S&P 500 (-1,69 proc.). Indeks ten osiągnął w poniedziałek najniższy poziom od ponad 3 tygodni docierając do potencjalnego wsparcia wyznaczanego przez lokalne maksimum z początku marca. Nasdaq Composite spadł wczoraj o 2,18 proc., a średnia przemysłowa Dow Jonesa 1,19 proc. Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 spadała o dalsze 0,33 proc.

W trakcie dzisiejszej sesji na giełdach Azji i Oceanii jedynymi głównymi indeksami, które zwyżkowały był indeksy chińskie (Shanghai Composite +1,46 proc., Hang Seng +0,41 proc.; Shanghai B-Share +0,95). Shanghai B-Share był w trakcie dzisiejszej sesji najwyżej od 2019 roku. Najsilniej – o 0,91 proc. – koreański Kospi.Trwała nadal bessa na globalnym rynku obligacji skarbowych. Dziś rano rentowności 10-letnich obligacji skarbowych ustanawiała nowe cykliczne maksima w Australii, Indonezji, Południowej Korei, Malezji, Singapurze, Austrii, Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii, Portugali i Stanach Zjednoczonych. Najwyżej od 2011 roku były wczoraj rentowności polskich 10-latek.Europejskie giełdy otworzyły się w zdecydowanej większości na minusach. Najsilniej spadały w ok. 9:40 rosyjski RTS (-2,7 proc.), niemiecki DAX (-1,69 proc.) oraz francuski CAC 40 (-1,62 proc.). Nie inaczej było na GPW (WIG-20 -1,29 proc.). Wśród indeksów sektorowych GPW najsilniej dziś rano spadał WIG-Banki (-1,92 proc.).Pod wczorajszym spadku do poziomu marcowego minimum odbijały dziś rano w górę ceny kontraktów na ropę naftową (+2,6-2,7 proc.). Najwyżej od września 2008 były dziś ceny kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie (+2,12 proc.). Wczoraj swój nowy historyczny rekord ustanowiły ceny kontraktów na owies, a cena kontraktów na sok pomarańczowy była najwyżej od 5 lat.Kurs euro wobec amerykańskiego dolara zbliżał się powoli (-0,15 proc.) do swojego dołka z początku maja.Po silnym wczorajszy spadku o +1,79 proc. odbijał się dziś rano w górę kurs BTC/USD.