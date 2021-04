Inwestowanie pieniędzy. Jaka inwestycja daje zysk i bezpieczeństwo?

Wprawdzie oszczędzanie pieniędzy trudno uznać za sport narodowy Polaków, to jednak rzesza posiadających je osób sukcesywnie rośnie. Z badania, które firma Kantar przeprowadziła dla Rodzinnych Inwestycji, wynika, że kapitał pieniężny gromadzi 64% z nas. Interesującą kwestią jest wyraźny rozdźwięk pomiędzy deklaracjami a wyborami danych form inwestowania pieniędzy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie formy inwestycji uważają Polacy za najlepsze niezależnie od sytuacji gospodarczej?

Jak, w porównaniu z innymi formami inwestowania, oceniane są inwestycje w ziemię?

Jak dużą popularnością cieszą się inwestycje w kruszce?



Zwycięzca jest jeden

Ziemia od wielu lat stanowi wyjątkowe dobro, które przechodząc z pokolenia na pokolenie, staje się fundamentem bezpieczeństwa finansowego rodziny mówi Maciej Kawecki, Ekspert w Rodzinne Inwestycje. Jej podaż, w przeciwieństwie do innych nieruchomości, na przykład mieszkań, jest stała, a popyt na grunty rośnie i będzie rósł. Jeśli szukamy pewnych aktywów, to ziemia staje się inwestycją pierwszego wyboru, dodaje.

Dwóch na trzech Polaków oszczędza

Wciąż, jako społeczeństwo, nie rozważamy zakupu gruntu jako inwestycji samej w sobie, ale inwestycję pod coś. To błąd - co ważne - popełniany nie tylko przez Inwestorów, ale również ekspertów rynku inwestycyjnego. Zapominamy o tym, że zakupiona kilka lat temu ziemia jest dzisiaj zdecydowanie więcej warta I ten wzrost jest zazwyczaj wyższy od większości poczynionych w tym samym czasie inwestycji kapitałowych.

Istnieje wiele narzędzi służących do tego, by zgromadzić i zabezpieczyć nasze pieniądze. Oszczędzanie, bo o nim mowa, to temat stary jak świat. Rodzinne Inwestycje wraz z Instytutem Badawczym Kantar na początku roku postanowiły zbadać, jakie formy inwestycji Polacy uważają za najlepsze i najbezpieczniejsze. Badanie przeprowadzone na grupie 1000 Polaków w wieku powyżej 25 lat pokazały, że respondenci najchętniej zainwestowaliby w grunty, dlaczego więc jako pierwsze wybierają inne, bardziej tradycyjne sposoby inwestowania pieniędzy Grunty są, według ankietowanych, najkorzystniejszym i najbezpieczniejszym sposobem lokowania kapitału, zarówno w czasach gospodarczej niepewności, z którą obecnie się zmagamy, jak i podczas względnej „ekonomicznej stabilizacji”. W pierwszym przypadku, ankietowani poproszeni o wybranie maksymalnie trzech odpowiedzi, najczęściej (59%) wymieniali właśnie nieruchomości gruntowe. 52% ankietowanych wskazało mieszkania, domy i lokale usługowe, czyli nieruchomości użytkowe. W złoto i inne kruszce zainwestowałoby 37% ankietowanych, a 16% w inne wartościowe przedmioty. Pozostałe opcje wybrało mniej niż 10 % respondentów.Trzech na czterech respondentów (75%) jest zdania, że inwestowanie w ziemię jest bezpieczną metodą lokowania pieniędzy . Dla 14% badanych jest to zdecydowanie bezpieczne, natomiast 61% Polaków raczej skłania się ku tej opinii. Niemal co piąty badany (19%) nie posiada sprecyzowanego zdania, natomiast dla 6% jest to ryzykowna forma inwestycji.Podczas badania prawie dwie trzecie ankietowanych (64%) zadeklarowało posiadanie szeroko rozumianych oszczędności, 30% badanych udzieliło odpowiedz negatywnej, a 6% odmówiło odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jak widać badanie ujawniło dużą rozbieżność pomiędzy tym, które produkty inwestycyjne Polacy wskazują jako najkorzystniejsze, a ich faktycznymi zachowaniami.Mimo deklaracji respondentów w praktyce wciąż najpopularniejszym wśród naszych rodaków sposobem przechowywania środków są produkty bankowe – 44 % trzyma pieniądze na lokatach, 38 % - na zwykłych rachunkach w banku. Posiadanie nieruchomości gruntowych zadeklarował zaledwie co piąty badany (22%) i znalazły się one na czwartym miejscu, za nieruchomościami użytkowymi (27%).Jako jeden z powodów takiego zachowania Maciej Kawecki wskazuje przede wszystkim błędne postrzeganie przez Polaków takiej formy lokowania kapitału:O wyborze formy oszczędzania oraz inwestowania pieniędzy decyduje szereg czynników: bezpieczeństwo, płynność, zysk, dostępność, świadomość czy wiedza. Często rezygnujemy z najkorzystniejszych rozwiązań na rzecz tych, które znamy. Parafrazując cytat z kultowego filmu „Rejs” Marka Piwowskiego, „najbardziej lubię te formy oszczędzania, które już znam”. Jednak preferowane przez Polaków bezpieczne i „spokojne” produkty finansowe nie są najlepszym rozwiązaniem dla naszego portfela, czego jesteśmy świadomi, wciąż jednak bronimy się przed wypróbowaniem korzystniejszych opcji.