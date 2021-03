Oszczędności ciągle na lokatach. Które inwestycje zarobią lepiej?

Polacy, którzy decydują się na gromadzenie oszczędności, najczęściej deponują je na lokatach lub kontach bankowych. W czasach rekordowo niskich stóp procentowych i przy dzisiejszej inflacji nie jest to najlepszym pomysłem. W co zatem inwestować, aby osiągać zyski? Z badania zrealizowanego dla firmy Universe Properties Group wynika, że zdaniem Polaków w czasach niepewności gospodarczej najlepiej sprawdza się inwestowanie w nieruchomości. Wyjątkiem nie jest tu ziemia, jednak okazuje się, że często nie traktujemy jej jako inwestycji samej w sobie.

Produkty bankowe liderem

Mimo bardzo niskich stóp procentowych, wciąż znacząca część Polaków pozostawia swoje oszczędności na kontach i lokatach bankowych, a także trzyma je w domu. Jest to sytuacja dla nich niekorzystna. Inflacja, obecnie wyższa niż oprocentowanie lokat i kont, powoduje, że przechowując w ten sposób pieniądze, nie tylko nie zarabiamy, ale tracimy kapitał – komentuje Maciej Kawecki, Ekspert marki Rodzinne Inwestycje.

Szukasz bezpieczeństwa – postaw na ziemię

Ziemia stanowi ważny element w portfelu inwestora. Ma zapewniać nie tylko atrakcyjny zysk, ale również zabezpieczenie kapitału w kontekście bardziej ryzykownych aktywów. Aby zabezpieczyć własny portfel inwestycyjny, część kapitału powinniśmy zawsze lokować w ziemię.

Strach przed nieznanym?

Respondenci są przekonani o bezpieczeństwie i stabilności inwestycji w ziemię.

Polacy nie traktują zakupu ziemi jako inwestycji samej w sobie. Jest to – można powiedzieć – z gruntu błędne założenie, ponieważ od lat wykazuje ona stabilny i stały wzrost wartości. Należy pamiętać, że ziemia nie musi być inwestycją pośrednią, poczynioną pod kolejną, np. budowę domu czy punktu usługowego. Faktem jest, że inwestowanie w ziemię wymaga specjalistycznej wiedzy, która pozwoli uniknąć błędów i finalnie osiągnąć zysk. Z tego powodu część osób może być do takiej formy lokowania kapitału zniechęcona, jednak nasze doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że opłaca się zainteresować tym tematem, ale warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm.

Obiecujące perspektywy

W przeciwieństwie do produktów rynku kapitałowego, ziemia przez ostatnie kilkadziesiąt lat charakteryzuje się stabilnym, przewidywalnym, a także często wysokim wzrostem wartości. Historia pokazuje, że również w czasach kryzysu i niepewności gospodarczej. Statystycznie ciężko znaleźć inwestora, który na gruncie stracił. Zdecydowanej większości taka forma inwestowania przynosi zysk, w przeciwieństwie do produktów bankowych – lokat, rachunków oszczędnościowych – których niskie oprocentowanie nie równoważy nawet inflacji, w efekcie dając ujemny bilans. O zysku na poziomie atrakcyjnym dla inwestora można zapomnieć.

Niespodziewany wybuch pandemii odcisnął swoje piętno na niemal wszystkich dziedzinach życia i gospodarki. Jednym z jego efektów jest duża niepewność gospodarcza oraz związana z nią zmiana zachowań konsumenckich . Czy wraz z pojawieniem się koronawirusa zmieniły się również zwyczaje Polaków w zakresie oszczędzania i inwestycji?Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie zlecone Kantar przez markę Rodzinne Inwestycje. Wynika z niego, że niemal dwie trzecie z 1000 przebadanych Polaków (64%) ma oszczędności , a posiadanie odłożonych środków deklarują najczęściej: mężczyźni (72%), osoby z wyższym wykształceniem (78%) oraz mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (84%). Natomiast 30% respondentów na pytanie „Czy posiadasz oszczędności?” odpowiedziało negatywnie.Zapytani o sposób oszczędzania, Polacy najczęściej wskazywali tradycyjne rozwiązania - niezmiennie największą popularnością cieszą się 2 produkty oferowane przez banki. 44% ankietowanych przechowuje pieniądze na lokatach, a 38% - na zwykłych rachunkach bankowych.Mieszkania, domy lub inne lokale posiada 27% ankietowanych, natomiast grunty wskazało 22% badanych. Nieruchomości, jako formę lokowania kapitału, najczęściej posiadają respondenci powyżej 66. roku życia. 23% z nich jest właścicielem działki lub ziemi, natomiast lokalu - 33%.Pytani o to, jaki produkt jest najkorzystniejszą formą inwestowania w czasie gospodarczej niepewności, respondenci jako pierwszy wybór wskazali nieruchomości gruntowe lub działki (27%). Co piąty ankietowany uznał, że najbardziej opłacalny jest zakupu domu, mieszkania lub lokalu usługowego, natomiast 16% wskazało inwestycję złoto lub inne kruszce. 7% Polaków w ogóle nie zdecydowałoby się na inwestycje.Zresztą inwestycje w grunty wskazywane są jako najbezpieczniejsza i najbardziej rentowna forma lokowania kapitału niezależnie od sytuacji gospodarczej. Maciej Kawecki, Ekspert w Rodzinne Inwestycje, wskazuje na stale rosnące w tym kontekście znaczenie gruntów:Na pytanie, czy inwestycje w ziemię są stabilne i dobrze zabezpieczają posiadane oszczędności, 85% respondentów badania przeprowadzonego przez Kantar dla Rodzinne Inwestycje odpowiada twierdząco: 16% twierdzi „zdecydowanie tak”, natomiast ku odpowiedzi twierdzącej skłania się ponad dwie trzecie (69%) ankietowanych.Skąd więc biorą się tak duże rozbieżności pomiędzy postrzeganiem tematu inwestowana w ziemię a rzeczywistymi wyborami Polaków, obecnie decydującymi się w dużej mierze na tradycyjne, „bankowe” formy lokowania kapitału? Według Macieja Kaweckiego - głównie z niewiedzy.Maciej Kawecki podkreśla, że w czasie pandemii inwestowanie w ziemię jest szczególnie korzystną formą zabezpieczania środków:Biorąc pod uwagę opinię eksperta, a także bieżącą sytuację ekonomiczną, zdecydowanie warto wykorzystać ten moment i dokonać rentownej inwestycji w grunty, póki sezon na nie trwa.