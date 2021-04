Wartość kredytów dla mikrofirm w 2020 roku najniższa od 5 lat

Koronakryzys dotyka przedsiębiorców, a w szczególnie trudnej sytuacji znalazły się mikrofirmy. Płynność finansowa wielu z nich została zagrożona. To jednak nie skłoniło mikroprzedsiębiorców do sięgania po kredyty. Jak wynika z danych BIK, wartość kredytów udzielonych mikrofirmom w 2020 roku spadła w stosunku do 2019 roku aż o 26,5% i była najniższa od 5 lat.

Z perspektywy banków, niską akcję kredytową można tłumaczyć ostrożnym podejściem do rozpatrywania nowych wniosków o kredyt. Dla bankowców kluczowe znaczenie ma dbałość o ograniczanie ryzyka w procesie kredytowym. Warto zaznaczyć, że poziom szkodowości kredytów, mikroprzedsiębiorców, w porównaniu z kredytami mieszkaniowymi czy ratalnymi osób prywatnych jest dużo wyższy – wynosi on ponad 16% - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

- Mówiąc o sytuacji małego biznesu trzeba dodać, że lockdown właściwie wyłączył z działalności część branż, jak chociażby gastronomię, hotelarstwo czy turystykę. Co więcej, w momencie korzystania z moratorium umownego, mikroprzedsiębiorca nie mógł zwiększać zadłużenia. Dlatego, z pewnością również obecnie, w trzeciej fali pandemii, bankowcy dokładnie przyglądają się jakości zobowiązań spłacanych zwłaszcza przez tych kredytobiorców, którzy powrócili do regularnej spłaty po zakończeniu moratoriów oraz w branżach najbardziej dotkniętych przez pandemię – uzupełnia główny analityk BIK.

Jak wspomniano we wstępie, wartość udzielonych kredytów bankowych w całym 2020 roku była niższa w porównaniu do roku 2019 o 26,5% i wyniosła 17,33 mld zł. To najmniej od pięciu lat, odkąd akcja kredytowa rosła z roku na rok.Od 2015 r. regularnie przyrastał też portfel kredytów udzielanych mikrofirmom . Na początku 2016 r. wynosił on 46,7 mld zł i rósł stopniowo, osiągając na koniec 2019 r. rekordową wartość 74,8 mld zł. Teraz portfel wart jest 73 mld, co oznacza koncentrację kredytobiorców firmowych na spłacaniu swoich rat niż zaciąganiu nowych zobowiązań.Jak firmy ratowały się przed utrata płynności finansowej w czasie pandemii? Przedsiębiorcy korzystali a tarcza antykryzysowych, a także oferowanej przez banki możliwości zawieszenia spłaty rat kredytu – moratoriów kredytowych, zwanych „wakacjami kredytowymi”.Z danych BIK wynika, że na 534 tys. mikrofirm w Polsce posiadających kredyty, 68 tys. skorzystało z moratoriów bankowych na kwotę 29,7 mld zł. Według stanu na 19.04.br. do bazy BIK zaraportowano umowne wakacje kredytowe dla przedsiębiorstw w liczbie 7,1 tys. kredytów na kwotę 5,8 mld zł. W porównaniu t/t, czyli do stanu na 12.04.br. liczba rachunków objętych wakacjami kredytowymi spadła o 219 szt., a kwota o 68 mln zł.