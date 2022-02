Inwestowanie pieniędzy: jak to robią kobiety?

Platforma inwestycyjna eToro przebadała 9500 respondentek -inwestorek z całego świata, w tym 500 Polek. Udzielone przez nie odpowiedzi rzucają światło na kobiece podejście do oszczędności oraz oszczędzania pieniędzy. Niektóre z nich są dość zaskakujące, jak np. dane odnośnie inwestycji preferowanych przez polskie kobiety.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy kobiety potrafią gromadzić oszczędności?

Z jakich powodów panie decydują się na inwestowanie pieniędzy?

W co najchętniej inwestują Polki?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak inwestują kobiety? Polki najchętniej inwestują obecnie w kryptoaktywa (36%) i gotówkę (36%), a następnie akcje krajowe (32%).

Kobiety wykorzystują inwestycje jako potężną dźwignię do zabezpieczania swojej przyszłości, zwiększania dochodów lub budowania majątku netto w kontekście rosnącej inflacji, wysokich cen energii i wpływu pandemii. Z badań jasno wynika, że kobiety-inwestorki kształtują własną przyszłość i myślą długofalowo, co nas cieszy.



Kobiety wyraźnie chcą poprawić swoje finanse i pragną więcej edukacji na ten temat, zwłaszcza w szkołach. Fakt, że kobiety apelują o więcej kobiecych wzorów do naśladowania, oznacza, że branża inwestycyjna ma obowiązek zareagować. Musimy upewnić się, że edukacja finansowa jest dostępna dla kobiet i pobudzić globalną dyskusję na ten temat. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za pozytywne zmiany w życiu kobiet - zarówno teraz, jak i w przyszłości – komentuje globalna dyrektor operacyjna i zastępczyni dyrektora generalnego eToro, dr Hedva Ber.

Pozostałe kluczowe wnioski dotyczące inwestujących Polek:

Kobiety-inwestorki uznają, że najlepsze okazje do inwestowania w najbliższych miesiącach będą wynikać w pierwszej kolejności z nieruchomości, a w drugiej z akcji MAMAA (Meta, Apple, Microsoft, Amazon i Alfabet).

Oprócz korzystania z Google, kobiety-inwestorki w dużym stopniu opierają się na osobistych rekomendacjach, aby uzyskać informacje o tym, jak i kiedy inwestować - 41% zwraca się do przyjaciół, rodziny lub współpracowników, aby uzyskać informacje na temat inwestowania.

Aż 90% kobiet-inwestorek traktuje inwestowanie jako element zarządzania finansami gospodarstwa domowego; 69% sprawuje większościową lub pełną kontrolę nad finansami swojego gospodarstwa domowego.

Ponad 29% respondentek zaczęło inwestować w okresie ostatniego roku lub dwóch, a kolejne 30% 3 do 5 lat temu; 16% rozpoczęło w trakcie pandemii - w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety są również super oszczędzającymi, połowa ankietowanych inwestuje co miesiąc, a 15% z nich inwestuje prawie połowę swoich miesięcznych dochodów (45%). Decydują się na inwestowanie pieniędzy, aby zwiększyć swoje oszczędności, uzupełnić dochody, poprawić styl życia i uzyskać niezależność finansową.Kobiety w Polsce inwestują głównie, aby wygenerować większy dochód (77%), ale 38% jako powód podaje ciekawość. Jedna trzecia z nich walczy w ten sposób z brakiem odsetek na koncie bankowym, a 28% traktuje inwestowanie jako wyzwanie.Prawie 62% korzysta z różnych źródeł, aby się edukować, a 59% szuka pomysłów na nowe inwestycje. Podczas researchu, aż 46% szuka potwierdzenia dla swoich decyzji inwestycyjnych i obranej strategii. Prawie jedna czwarta (23%) w ogóle nie wie, w co inwestować, ale ponad połowa widzi potrzebę większej edukacji w tym zakresie. Natomiast prawie połowa (49%) potrzebuje kobiecych wzorców mówiących o inwestowaniu.Co zaskakujące, Polki biorące udział w badaniu najchętniej inwestują obecnie w kryptoaktywa (36%) i gotówkę (36%), a następnie akcje krajowe (32%). W przyszłości kobiety planują w pierwszej kolejności inwestować w kryptowaluty, a w drugiej w towary (jak ropa, złoto czy miedź) co potwierdza, że kryptoaktywa wchodzą na dobre do głównego nurtu.Konsekwencje pandemii są nadal odczuwalne: 60% kobiet-inwestorek twierdzi, że wpłynęła na ich nawyki inwestycyjne, a 35% twierdzi, że potrzebuje teraz puli oszczędności. Kolejne 33% twierdzi, że odczuwa obecnie większą presję, aby poprawić swoją sytuację finansową, a ponad 30% deklaruje, że ma teraz mniejszy dochód.