BIG InfoMonitor: z rejestru dłużników ubywa młodych Polaków

Pandemia ma swoje ogromne minusy, ale w niektórych dziedzinach życia można dostrzec również jej atuty. Za największe jej plusy młodzi Polacy (18-24 lata) uznają m.in. możliwość skupienia się na sobie, poprawę relacji rodzinnych czy pracę w trybie home office. Najnowszy komunikat Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazuje na jeszcze jedną istotną korzyść - okazuje się, że w czasie pandemii stopniała kwota zaległości, które mają do oddania najmłodsi Polacy. Nie zmienia to jednak faktu, że co. 20 z nich w dorosłość startuje z długami, których nie jest w stanie spłacić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu młodych Polaków figuruje w rejestrze dłużników?

Ile wynosi ich przeciętny dług?

Jakie plusy i minusy pandemii dostrzegają młodzi Polacy?



Zmniejszenie zaległości w warunkach spowolnienia gospodarczego to bez wątpienia dobra informacja. Szczególnie, że ze względu na lockdown i ograniczenie działalności wielu gałęzi gospodarki, część młodych osób straciła źródło utrzymania lub część zarobków. Jak jednak widać dla kwoty zaległości decydujące okazało się ograniczenie wydatków, bo towarzysząca pandemii atmosfera nie sprzyja życiu ponad stan – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Jakie długi mają młodzi Polacy?

Plusy i minusy pandemii

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co w związku z pandemią zmieniło się w twoim życiu na lepsze? Niewątpliwym plusem pandemii jest możliwość spędzania czasu z rodziną i bliskimi Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co w związku z pandemią zmieniło się w twoim życiu na gorsze? Minusem pandemii są ograniczone możliwości znalezienia nowej pracy Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Jak czytamy w materiale BIG InfoMonitor, osoby pomiędzy 18. a 24. rokiem życia to jedyna grupa wiekowa, której od marca do sierpnia br. udało się zmniejszyć zadłużenie (o 9 mln zł do 1,19 mld zł). Z rejestru dłużników zniknęły również ponad personalia ponad 7 tys. najmłodszych zadłużonych.I wprawdzie spadek zadłużenia młodych Polaków nie jest może imponujący, to warto podkreślić, że w II i III kwartale zeszłego roku ich długi podwyższyły się o 14 mln zł.Czynnikiem, który niewątpliwie wpłyną na odnotowane zmniejszenie długów jest pandemia. Ograniczenie towarzyskich wyjść, nauka zdalna , czy powrót do domu rodzinnego zaowocowały redukcją wydatków, na mieszkanie, transport i jedzenie. Nie bez znaczenia były również skromniejsze niż zwykle wakacje.Choć młodzi nie są tak skorzy do drastycznego cięcia kosztów jak reszta, to jednak ponad połowa deklaruje, że wydaje teraz wyłącznie na niezbędne rzeczy (54 proc. vs 63 proc. ogółu). Niemal połowa osób (45 proc.) między 18 a 24 rokiem życia nie zaplanowała w tym roku urlopu i zaoszczędziła też na wyjazdach zagranicznych. Zdecydowanie więcej osób młodych niż wszystkich ankietowanych mówi, że korzysta z promocji (44 proc. vs 36 proc.) i zakupów rzeczy używanych – 30 proc. vs 22 proc. ogółu.Obecnie przeciętne przeterminowane zobowiązania 144 tysięcy 18-24-latków to 8 255 zł, o 340 zł więcej niż na koniec marca. Z kolei średnia zaległość wszystkich niesolidnych dłużników wzrosła o 1 088 zł do 29 236 zł, są to m.in. zaległe raty kredytów, pożyczek, niespłacone rachunki za telefon i internet, nieopłacone kary za jazdę bez ważnego biletu, zaległe czynsze, sądowe kary grzywny, a nawet alimenty.Powrót do domu pozwolił młodym nie tylko zaoszczędzić, ale jak wynika z badań zrealizowanych dla BIG InfoMonitor, także poprawić relacje rodzinne. Aż 51 proc. młodych zwróciło uwagę, że dzięki ograniczeniom wynikającym z pandemii udało im się poprawić stosunki z najbliższymi. Takiego wyniku nie udało się uzyskać żadnej innej grupie badanych. Młodzi także stosunkowo najlepiej ocenili pracę z domu – czterech na dziesięciu uznało ją za pozytywny efekt pandemicznych warunków.Trudno natomiast pozytywnie mówić o możliwości znalezienia nowej pracy, na co narzekało 51 proc. pytanych. W nowych okolicznościach zdecydowanie gorzej wygląda też nauka zdalna i codzienne wydatki – po 45 proc. negatywnych wskazań. Choć akurat jeśli chodzi o bieżące wydatki, to inne grupy wiekowe skarżyły się znacznie częściej niż 18-24-latkowie.Poprawa sytuacji młodych nie dzieje się jednak w próżni i dlatego możliwą konsekwencją ich powrotu do domów rodzinnych może być pogorszenie się kondycji budżetów rodziców. Z pewnością nie jest to jedyny powód, ale w pięć analizowanych miesięcy zaległości z tytułu nieopłaconych w terminie rachunków i rat kredytowych najbardziej zwiększyły się wśród 45-54-latków. W sumie wzrosły o 1,12 mld zł do 22,68 mld zł. Znacząco, bo o niemal 0,8 mld zł (ponad 8 proc.) podwyższyły się też przeterminowane zobowiązania osób po 64. roku życia.