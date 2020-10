Nadużycia finansowe: wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy mają się dobrze

Są już wyniki raportu z opracowanego przez EY i Związek Przedsiębiorstw Finansowych badania "Nadużycia w sektorze finansowym". Niestety nie wprowadzają one w zbyt optymistyczny nastrój. Rodzimy sektor finansowy w dalszym ciągu narzeka na próby wyłudzania kredytów, nadużycia z udziałem kart bankowych, pranie pieniędzy czy fałszowanie sprawozdań finansowych. Co gorsza, okazuje się również, że każdy z wymienionych problemów występuje z większym nasileniem niż rok wcześniej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nadużycia nękają sektor finansowy?

Jaki wpływ na ryzyko wyłudzeń i oszustw wywiera pandemia?

Czy mamy do czynienia z intensyfikacją zjawiska fraudów?



Doświadczenia kryzysu z lat 2007/2008 pokazały, że zawirowania gospodarcze negatywnie wpływają na uczciwość, a w niepewnych czasach rośnie presja na działania nieetyczne. Co jednak ciekawe, z naszej analizy wynika, że pierwsze miesiące pandemii nie przyniosły gwałtownego wzrostu liczby nadużyć w porównaniu do statystyk w pozostałych miesiącach roku.



Wygląda więc na to, że w dobie pracy zdalnej i coraz bardziej cyfrowych finansów, instytucje finansowe są coraz lepiej przygotowane do walki z nadużyciami, a nasilające się w ostatnich latach zjawiska nadużyć, nieco wyhamowały. Minione 12 miesięcy, zdaniem prawie połowy respondentów, nie przyniosło intensyfikacji zjawiska fraudów a straty z ich tytułu nieznacznie spadły. Niewykluczone jednak, że miało to związek z zaostrzeniem procedur kredytowych, a to właśnie nadużycia w tym obszarze są od początku naszego badania najistotniejszym problem instytucji rynku finansowego – mówi Mariusz Witalis, Partner EY, Lider Działu Zarządzania Ryzykiem Nadużyć.

Dlaczego nadużycia finansowe ciągle mają się dobrze, a ryzyko wyłudzeń i oszustw na rynku pozostaje wysokie? 4 na 10 respondentów badania jest przekonanych, że dzieje się tak za sprawą ciągle zbyt niskiej świadomości klientów.Nie pomaga również pandemia. Okazuje się bowiem, że w dobie pracy zdalnej , ograniczonej działalności stacjonarnych punków obsługi oraz migracji wielu codziennych aktywności do świata cyfrowego, klientów banków i innych instytucji finansowych cechuje zwiększona skłonność do ryzykownych zachowań konsumenckich.Niewystarczająca ochrona danych , nieintencjonalne udostępnianie loginów lub haseł i inne nieostrożne decyzje konsumenckie, mogą stanowić okazję dla oszustów, chcących dokonać przestępstw na prywatnych rachunkach i z wykorzystaniem danych osobowych.54 proc. ankietowanych przedstawicieli instytucji finansowych również w ostatnim roku zauważyło wzrost liczby tego typu oszustw. Częściej niż w poprzednim roku zdarzały się także przypadki nadużyć z wykorzystaniem kart kredytowych (15 proc. respondentów), prania pieniędzy , fałszowania sprawozdań finansowych, a także ataki hakerskie i nieautoryzowane transakcje na rachunkach klientów (po 12 proc. wskazań).Z tegorocznego raportu płynie także wniosek, że pomysłowość oszustów podejmujących próby popełnienia nadużyć finansowych wciąż zaskakuje – ponad dwie piąte badanych ekspertów odnotowało w ostatnim czasie wzrost liczby oszustw, które nie należą do grup najczęściej spotykanych typów nadużyć.Mimo wszystko, branża finansowa w Polsce coraz lepiej radzi sobie z wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom. W ocenie prawie trzech czwartych ankietowanych reprezentowane przez nich instytucje są dobrze przygotowane na walkę ze zmieniającymi się schematami nadużyć, w tym z zastosowaniem nowych technologii.Uczestnicy badania nadużyć w sektorze finansowym wskazywali natomiast na trudności w ściganiu fraudów wynikające z ograniczeń spowodowanych „lockdownem” gospodarki. Wiązało się to z utrudnionym prowadzeniem postępowań sądowych wynikającym z zawieszenia działalności sądów i prokuratur oraz problemami z obiegiem dokumentów i windykacją, a także ograniczonym kontaktem z klientami.