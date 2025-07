Raport NFP oddala wizje cięć - wraca temat ceł

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że administracja amerykańska już od dziś rozpocznie wysyłkę oficjalnych zawiadomień do partnerów handlowych ws. ceł. Wszystkie kraje mają zostać objęte nowymi taryfami najpóźniej do 9 lipca, a termin ten nie zostanie przedłużony.

Nowe stawki celne będą znacznie wyższe niż wcześniej zapowiadane – zamiast dotychczasowych maksymalnych 50%, cła mają wynosić od 10–20% aż do 60–70%. Stany Zjednoczone zawarły już porozumienia handlowe z Wielką Brytanią i Wietnamem, a także osiągnęły rozejm z Chinami. W przypadku Wietnamu ustalono 20-procentowe cło na eksport bezpośredni do USA oraz 40-procentowe na towary reeksportowane przez Wietnam z innych państw, takich jak Chiny.Negocjacje z Japonią, Koreą Południową i Unią Europejską nadal trwają, jednak Trump ostro skrytykował Tokio, sugerując możliwość nałożenia ceł na poziomie 30–35%. Prezydent argumentuje swoje działania brakiem sprawiedliwych porozumień handlowych, podkreślając konieczność renegocjacji warunków współpracy. Mimo że technicznie cła płacą importerzy, ich koszty w praktyce często przenoszone są na konsumentów.Rynek zareagował pozytywnie na informację o porozumieniu z Wietnamem – akcje amerykańskich firm prowadzących działalność w tym kraju odnotowały wzrosty, co świadczy o zaufaniu inwestorów do nowej strategii handlowej administracji USA. Po wczorajszym zaskakująco dobrym odczycie zatrudnienia NFP (+147 tys. vs 111 tys. oczekiwane) rynek z ponad 95% pewnością wycenia pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie w lipcu. Z kolei prawdopodobieństwo cięcia już we wrześniu spadł poniżej 70%, co pokazuje, że wizja luzowania monetarnego zaczyna się oddalać. EURUSD spadł poniżej 1.1800, a indeks technologiczny NASDAQ100 wczoraj wzrósł o 0.85%. Rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich wzrosła do 4.348%. Dzisiaj dzień niepodelgłości w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym amerykańskia giełda pozostanie zamknięta.