Obniżka stóp procentowych NBP: jak zmieniły się raty za nowe i używane samochody?

Obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w maju i lipcu 2025 roku wyraźnie przełożyły się na spadek rat leasingowych i kredytowych za samochody - wynika z analizy Superauto.pl. Średnia rata leasingu nowego auta spadła nawet o 167 zł, a w przypadku segmentu premium oszczędności sięgają ponad 5000 zł w całym okresie finansowania. Dodatkowo, rosnąca sprzedaż tańszych aut z Chin oraz zmniejszenie udziału segmentu premium na rynku dodatkowo wpłynęły na obniżenie kosztów finansowania pojazdów.

O ile spadną raty?

Mocna obniżka w maju

Efekt „chińczyków” oraz segmentu premium

Lekka obniżka rat kredytu

RPP dość niespodziewanie obniżyła na lipcowym posiedzeniu stopę referencyjną o 0,25pkt. proc, do 5%. Łącznie z majową obniżką, bazowa stopa NBP spadła już o 0,75 pkt. proc. Rynkowy wskaźnik WIBOR wynosi natomiast 5,15% w przypadku stopy miesięcznej (popularna do obliczania oprocentowania leasingu) oraz do 5,07% w przypadku stawki 3-miesięcznejj (ma zastosowanie m.in. do kredytów samochodowych). Zachowanie WIBORu w ostatnich dniach sugeruje, że lipcowa obniżka nie była oczekiwana, a korekta w dół tej stopy nastąpiła dopiero po decyzji RPP.Ponieważ zmiany WIBORu ulegają wahaniom na skutek spekulacji rynkowych, mogą następować z wyprzedzeniem lub z pewnym opóźnieniem względem decyzji RPP, eksperci Superauto.pl wyliczyli hipotetyczne raty leasingu oraz kredytu na auto posługując się stopą referencyjną NBP: nową oraz tą sprzed dwóch ostatnich obniżek. Dzięki temu udało się uchwycić dokładny efekt redukcji stóp o 0,75 pkt. proc. (jest to pewne uproszczenie, ponieważ w praktyce ratę wylicza się w oparciu o WIBOR).Jakie są wnioski z symulacji? W przypadku 5-letniego leasingu auta o wartości 150 tys. zł netto, co odpowiada mniej więcej rynkowej średniej dla nowych pojazdów, rata (dla przedstawionych w tabeli założeń) spadnie z 2 695 zł netto do 2 642 zł netto, czyli o 52 zł netto. Utrzymanie takich parametrów dla całego okresu leasingu, dałoby oszczędność na poziomie 3 120 zł netto. W przypadku auta kosztującego 250 tys. zł netto, czyli popularnego w Polsce segmentu premium, obniżka stóp o 0,75 pkt. proc. skutkowałaby spadkiem raty o 87 zł netto i sumaryczną oszczędnością w całym okresie leasingu na poziomie 5 220 zł netto.Przypomnijmy, że na wysokość raty leasingu mają wpływ – poza oprocentowaniem – także inne czynniki, a przede wszystkim: cena samochodu, okres leasingowania, wysokość wkładu własnego i wykupu, a także marża oraz prowizja leasingowa. Raty mogą więc spadać w okresie wyprzedaży rocznika, kiedy rosną rabaty, czy też w okresie kiedy przedsiębiorcy zwyczajowo „robią koszty”, czyli wnoszą ponadprzeciętne wkłady własne.Aby uchwycić te wszystkie elementy, analitycy Superauto.pl sprawdzili, jak zmieniały się w czasie rzeczywiste raty leasingu aut zakupionych przez platformę. Przeanalizowali dane od listopada ub.r. do czerwca br. I tu mamy sporą niespodziankę.– informuje Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl. Jego zdaniem, nie jest to jednak wyłączna przyczyna niższych rat.– wyjaśnia Aleksander Mazan. Wysokość średniego wkładu własnego oraz wartości wykupu leasingowanego auta, podobnie, jak średni okres finansowania, nie uległy natomiast istotnym zmianom.Jak podaje IBRM Samar, udział segmentu premium w krajowym rynku nowych aut osobowych wyniósł w maju br. 22,1% - to najsłabszy miesięczny wynik w tym roku (zarejestrowano 10,3 tys. samochodów tej klasy). Sprzedaż chińczyków przebiła natomiast w maju nowy sufit, osiągając 7,3-proc. udział w rynku aut osobowych (3,3 tys. pojazdów, niemal 14 tys. od początku roku).W czerwcu średnia rzeczywista rata leasingu auta, obliczana przez Superauto.pl, wzrosła do 2 351 zł netto z 2 238 zł w maju, natomiast wciąż była o 54 zł netto niższa od bliskiego rekordu poziomu z kwietnia. Potwierdza to korzystny wpływ spadku stóp procentowych na koszty leasingowania samochodów.Leasing jest najpopularniejszą formą finansowania aut nowych, natomiast w przypadku samochodów używanych bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się kredyt. Dlatego eksperci Superauto.pl sprawdzili także, jaki wpływ na wysokość raty kredytu na auto będzie mieć obniżka stopy referencyjnej łącznie o 0,75 pkt. proc.Z analizy wynika, że efekt ten będzie mniejszy niż w przypadku leasingu, przede wszystkim ze względu na mniejszą kwotę finansowania. Eksperci Superauto.pl sprawdzili o ile zmieni się hipotetyczna rata 5-letnigo kredytu na kwotę 35, 50 i 75 tys. zł. Spadki są relatywnie nieduże, odpowiednio o 29, 20 i 14 zł miesiecznie, co daje oszczędność w całym okresie kredytowania na poziomie od 823 do 1 763 zł.podsumowuje A. Mazan.