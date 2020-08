BIK: w lipcu 2020 popyt na kredyty mieszkaniowe spadł o 3,5%

Są już najnowsze dane BIK na temat lipcowego popytu na kredyty mieszkaniowe. Wynika z nich, że w badanym okresie klienci banków i SKOK-ów zawnioskowali o kredyty o wartości o 3,5% niższej aniżeli rok wcześniej. Przeciętna kwota kredytu wyniosła 286,2 tys. zł, a wnioski złożyło 38,75 tys. klientów.

- Na wartość Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe negatywnie wpłynął spadek liczby wnioskodawców, pozytywnie natomiast wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu. W lipcu kontynuowany był proces odmrażania gospodarki, zapoczątkowany w maju. Odczyt lipcowy Indeksu, pomimo, że nadal jest ujemny i daleko mu do odczytu lutowego br. (+27,6%), który zakończył wzrostowy trend popytu na kredyty mieszkaniowe, jest już kolejnym po czerwcu wskazaniem odbudowy popytu na rynku kredytów mieszkaniowych. Otwartym pytaniem pozostaje, na jak długo. Na razie mamy swoisty rollercoaster: w lutym – euforia, w kwietniu – głęboka depresja, w maju lekka poprawa, w czerwcu wyraźna poprawa, która jest kontynuowana w lipcu. Nadal jednak jest prawdopodobny scenariusz drugiej fazy pandemii na jesieni – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

- Trzeba również pamiętać, że Indeks obrazuje jedynie odbudowę strony popytowej rynku kredytów mieszkaniowych, a wniosek o kredyt mieszkaniowy procesowany jest około 1,5 do 2 miesięcy. Należy ponadto mieć na względzie, że banki nadal stosują konserwatywną politykę kredytową, co powoduje spadek poziomu akceptacji wniosków kredytowych. Dlatego też w miarę optymistyczne odczyty poziomu popytu na kredyty mieszkaniowe nie oznaczają, że nastąpi również wzrost akcji kredytowej – dodaje prof. Rogowski.

Najświeższy, lipcowy odczyt BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) pokazał -3,5%, co oznacza, że w badanym miesiącu, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę niższą o 3,5% w porównaniu z lipcem 2019 r.Spadek widoczny był również w ujęciu ilościowym - o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało 38,75 tys. osób, a więc o 6,4% mniej aniżeli rok wcześniej. Jak jednak podkreśla BIK, w stosunku do czerwca czy kwietnia rezultaty w tym zakresie były już lepsze (o odpowiednio 7,3% i 39,3%).Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w lipcu br. wyniosła 286,2 tys. zł i była o 3% wyższa niż w lipcu 2019 r. W porównaniu do lutego 2020 r. (ostatni miesiąc przedpandemiczny) średnia kwota kredytu spadła o -2%.