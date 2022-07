Spadek popytu na kredyty mieszkaniowe pogłębia się

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów spadek popytu na kredyty mieszkaniowe jeszcze się pogłębił. W czerwcu wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe spadła o 59,9% - informuje BIK.

Przeczytaj także: Popyt na kredyty mieszkaniowe pikuje

Tak jak zapowiadałem w moim poprzednim komentarzu, przewidywania wobec czerwcowego odczytu BIK Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe niestety sprawdziły się. Popyt pogłębił jeszcze bardziej spadki i nic nie zapowiada, że osiągnął już najniższy poziom, a odbicia od dna na razie nie widać na horyzoncie. Obecny czerwcowy odczyt Indeksu jest już kolejnym potwierdzeniem bardzo dużego schłodzenia a wręcz zamrożenia na rynku kredytów mieszkaniowych. Czerwcowa wartość Indeksu jest najniższa w historii pomiaru od stycznia 2008 r. czyli od 14 lat. Na czerwcową wartość Indeksu negatywnie wpłynęła mniejsza o prawie 60% niż przed rokiem liczba wnioskodawców. Jest ona na najniższym poziomie od stycznia 2007 r. czyli od 15 lat, odkąd BIK analizuje liczbę wnioskodawców. Trzeba pamiętać, że liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy regularnie spadała już od kwietnia 2021 r. Negatywny spadek liczby wnioskodawców był mitygowany rosnącą średnią wartością wnioskowanego kredytu. Lecz od marca spada co miesiąc również średnia kwota wnioskowanego kredytu, co może świadczyć, że kredytobiorcy finansują tańsze (mniejsze) nieruchomości. Przed możliwością wystąpienia takiego negatywnego scenariusza tzn. spadku zarówno liczby wnioskujących o kredyt mieszkaniowy jak i średniej kwoty wnioskowanego kredytu ostrzegałem już w zeszłym roku. Obecnie on się materializuje. Niestety obawiam się, że w kolejnych miesiącach zarówno liczba wnioskujących jak i średnia kwota wnioskowanego kredytu jeszcze spadną, co spowoduje kolejny negatywny rekord w wartości samego BIK Indeksu popytu na kredyty Mieszkaniowe – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM) informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych. Czerwcowy odczyt pokazuje spadek wartości zapytań o kredyty mieszkaniowe aż o 59,9% w porównaniu do czerwca 2021.W czerwcu 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącznie 19,52 tys. potencjalnych kredytobiorców, w porównaniu do 48,42 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 59,7%. W porównaniu do maja 2022 r. osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy było mniej o 18,1%.Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w czerwcu br. wyniosła 340,85 tys. zł i była niższa o 0,5% w relacji do wartości z czerwca 2021 r. i niższa o 0,9% niż w maju 2022 r.