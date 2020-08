GPW w I poł 2020: Główny Rynek w rękach inwestorów zagranicznych

Warszawska GPW zaprezentowała najświeższe statystyki dotyczące udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi. W I połowie br. na Głównym Rynku widoczna była przede wszystkim aktywność inwestorów zagranicznych, którzy odpowiadali za 58 proc. obrotów. Na NewConnect niezmiennie "rządzą" natomiast inwestorzy indywidualni (93 proc.). Ci ostatni dominowali również na rynku kontraktów terminowych.

Główny Rynek GPW

NewConnect

Catalyst

Rynek Instrumentów Pochodnych

Jak pisze GPW, w I półroczu br. na głównym parkiecie zauważalna była zdecydowana dominacja inwestorów zagranicznych , których udział w obrotach akcjami sięgnął pokaźnych 58 proc., co jednak względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza spadek na poziomie 3 pp.Jednocześnie w znacznym stopniu (o 9 pp. rdr do 22 proc.) podniósł się udział inwestorów indywidualnych. Z kolei krajowi inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 20 proc. obrotów (spadek o 6 pp. rdr).Na wzrost znaczenia inwestorów indywidualnych wskazują również dane KDPW odnośnie nowych rachunków maklerskich, z których wynika, że w pierwszym półroczu 2020 r. założono ich 73,5 tysiąca.W I półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji w czołówce uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 32 proc.), a tuż za nimi TFI (30 proc.). Podium w pierwszej połowie 2020 r. zamykają firmy z 14 proc. udziałem w obrotach - pisze GPW.Z najświeższych danych GPW wynika również, że na rynku NewConnect największą rolę odgrywają krajowi inwestorzy indywidualni a ich udział systematycznie rośnie. W pierwszej połowie tego roku odpowiadali za 93 proc. obrotów, co stanowi wzrost o 9 pp. rdr. Inwestorzy zagraniczni w tym samym czasie wygenerowali 2 proc. obrotów, o 1 pp. mniej rdr. Instytucje odpowiadały za 5 proc. obrotów – o 8 pp. mniej niż w tym okresie przed rokiem i o 4 pp. mniej niż w drugim półroczu 2019 r.Wśród inwestorów instytucjonalnych handlujących na NewConnect w pierwszym półroczu tego roku TFI osiągnęły 44 proc. udziału w obrocie. Animatorzy wygenerowali 18 proc., a firmy 17 proc.Udział krajowych inwestorów indywidualnych w obrocie obligacjami na rynku Catalyst spadł o 1 pp. rdr do 39 proc. w pierwszej połowie 2020 r. Udział inwestorów instytucjonalnych wzrósł o 2 pp. rdr do 61 proc., natomiast zagranicznych zmalał do zera. Przeważającą rolę odgrywali na nim animatorzy z udziałem na poziomie 38 proc., banki odpowiadały za 21 proc. a TFI za 19 proc. udziału wśród inwestorów instytucjonalnych.W pierwszej połowie 2020 r. krajowi inwestorzy indywidualni odegrali dominującą rolę także na rynku derywatów. Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się na poziomie 42 proc. (-7 pp. rdr), a opcjami 49 proc. (+9 pp. rdr). Udział inwestorów zagranicznych spadł o 1 pp. rdr do 20 proc. w obrotach kontraktami oraz wzrósł o 4 pp. na opcjach (30 proc.). Udział w obrotach kontraktami terminowymi inwestorów instytucjonalnych wzrósł w pierwszym półroczu tego roku do 38 proc. (+8 pp. rdr), a na rynku opcji zmniejszył się do 21 proc. (-13 pp. rdr). Zarówno na rynku kontraktów terminowych, jak i opcji dominującą rolę odgrywali animatorzy. W pierwszym półroczu 2020 r. ich udział w obrotach wygenerowanych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł odpowiednio: 44 proc. i 53 proc.