Wybuch pandemii wyraźnie odbił swoje piętno w polskim społeczeństwie. I nie chodzi tu tylko o zachorowania i zgony, ale również o kwestie ekonomiczne. Sytuacja wielu gospodarstw domowych okazała się na tyle delikatna, że spłata zobowiązań stała się wysoce problematyczna. W takich realiach dobre praktyki windykacji nabierają szczególnego znaczenia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy istnieje w Polsce zbiór dobrych praktyk, których przestrzegają firmy zarządzające wierzytelnościami?

Kto stworzył taki dokument?

Co wynika z jego treści?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Pakhnyushchyy - Fotolia.com Jak powinny wyglądać dobre praktyki w windykacji? Przedsiębiorstwo windykacyjne powinno zapewnić zachowanie tajemnicy oraz pełną ochronę danych osobowych osoby zadłużonej.

Co dokładnie zawierają Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych?

jak powinien wyglądać profesjonalny proces windykacyjny,

w jaki sposób winna przebiegać komunikacja z zadłużonym konsumentem (zarówno listowa, telefoniczna, jak i bezpośrednia),

jakie informacje powinny znaleźć się w wezwaniu do zapłaty,

jak firmy windykacyjne winny chronić dane osobowe konsumentów.

Firma windykacyjna powinna komunikować się z osobą zadłużoną w sposób zapewniający ochronę interesów kontrahenta, a równocześnie przestrzeganie prawa, dobrych obyczajów oraz poszanowanie słusznych praw dłużnika.

Korespondencja do osoby zadłużonej powinna być wysyłana na jego adres zamieszkania (lub inny, pod którym może być on osiągalny), w zamkniętej kopercie i bez żadnych adnotacji lub znaków wskazujących, że korespondencja dotyczy długu adresata.

Wezwanie do zapłaty z firmy windykacyjnej powinno dokładnie opisywać daną wierzytelność (tytuł, wierzyciel, wystawca faktury, należność główna, data wymagalności, naliczone odsetki, numer faktury, data wystawienia faktury, okres, za jaki faktura została wystawiona, jeśli windykowana jest wierzytelność o charakterze ciągłym).

Rozmowy telefoniczne z konsumentem mogą być prowadzone w czasie i miejscu, które według rozsądnej oceny nie będą uciążliwe dla osoby zadłużonej.

Windykator terenowy, podczas podejmowania czynności windykacyjnych oraz prowadzenia rozmów z osobą zadłużoną, jest zobowiązany przedstawić się, okazać identyfikator oraz upoważnienie do działania wydane przez przedsiębiorstwo windykacyjne z wyraźnym określeniem zakresu swojego umocowania.

Przedsiębiorstwo windykacyjne powinno również zapewnić zachowanie tajemnicy oraz pełną ochronę danych osobowych osoby zadłużonej.



Wniosek o zbadanie zgodności praktyki biznesowej firmy windykacyjnej z Zasadami Dobrych Praktyk

Przy ZPF działa Komisja Etyki, do której każdy konsument, klient firm członkowskich ZPF może zwrócić się ze skargą - wnioskiem o zbadanie zgodności praktyki biznesowej konkretnej firmy z Zasadami Dobrych Praktyk. Osoba, która czuje się pokrzywdzona, możne złożyć taki wniosek na każdym etapie, jeśli w tej sprawie postępowanie reklamacyjne jeszcze nie zostało wszczęte. Może być złożony także, kiedy postępowanie reklamacyjne już się zakończyło się, jeśli wnioskodawca - klient uzna, że otrzymał niesatysfakcjonującą odpowiedź od przedsiębiorcy, lub gdy przedsiębiorca nie odpowiedział na reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Jeśli natomiast postępowanie reklamacyjne trwa, rekomendowane jest zaczekać ze złożeniem wniosku do jego zakończenia.

– Warto podkreślić, że firmy zarządzające wierzytelnościami, które obowiązuje stosowanie Zasad Dobrych Praktyk, stanowią ok. 70 proc. wartości całego rynku. To dużo, choć wciąż staramy się pozyskać dla naszego programu etycznego więcej firm. W naszym odczuciu cały rynek i wszystkie firmy z tej branży powinny działać w sposób profesjonalny i z zachowaniem najwyższych standardów, wypracowanych w gronie Członków ZPF – mówi Andrzej Roter, Prezes ZPF.

Temu, aby windykacja w Polsce była etyczna, służą tzw. Zasady Dobrych Praktyk (ZDP). Dokument stworzony przed kilkunastu laty przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych zawiera zbiór reguł, którymi w swojej działalności powinny kierować się firmy działające na rynku finansowym, w tym przedsiębiorstwa z sektora bankowego, pożyczkowego, pośrednicy finansowi, biura informacji gospodarczej, czy w końcu firmy windykacyjne.Firmy windykacyjne należące do Związku Przedsiębiorstw Finansowych do przestrzegania reguł ujętych w Zasadach Dobrych Praktyk zobowiązują się dobrowolnie. Co roku podlegają audytowi etycznemu, a jeśli spełnią jego wymogi, otrzymują Certyfikat Etyczny.Dokument określa m.in.:Oto kilka wskazówek przygotowanych w oparciu o Zasady Dobrych Praktyk ZPF.