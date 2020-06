Tarcza antykryzysowa: na jakich warunkach płynnościowa pożyczka dla firm?

Przedsiębiorcy dotknięci negatywnymi skutkami pandemii mogą skorzystać z szeregu narzędzi pomocowych, stworzonych po to, aby w tym trudnym czasie ułatwić im utrzymanie kondycji finansowej, czy inwestowanie. Jednym z dostępnych rozwiązań jest płynnościowa pożyczka dla firm. Kto może się o nią starać? Jakie są jej warunki? Jakie środki można uzyskać?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dla kogo przeznaczona jest płynnościowa pożyczka dla firm?

Na co można przeznaczyć środki?

Na jakich warunkach przyznawane jest finansowanie?



Instrumenty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dla kogo pożyczka płynnościowa? Pożyczki płynnościowe skierowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób.

Płynnościowa pożyczka dla firm. Kto może skorzystać?

Na co można przeznaczyć środki?

– Pożyczka płynnościowa nie koliduje z innymi formami pomocy publicznej, którą przedsiębiorca uzyskał w przeszłości lub planuje dopiero uzyskać, np. pożyczka o charakterze inwestycyjnym – powiedział Daniel Szczechowski z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. – Fakt, że firma skorzysta z pożyczki płynnościowej nie ma wpływu także na limit pomocy de minimis – dodaje.



Na jakich warunkach?

– Bank Gospodarstwa Krajowego działa za pomocą pośredników finansowych. W celu dystrybucji pożyczki, wybraliśmy kilkanaście firm, które w poszczególnych regionach udzielają wsparcie – mówi Przemysław Derwich z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Nabór wniosków

– Planujemy uruchomić kolejne nabory na nowe instytucje finansujące. Zwiększy się też kwota alokacji całego przedsięwzięcia. Ma to poprawić dostępność pożyczek w skali całego kraju. Nowa pula ma być dostępna na początku wakacji, prawdopodobnie w lipcu – dodaje Przemysław Derwich.

Z myślą o przedsiębiorcach borykających się z następstwami pandemii Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało szereg narzędzi wspierających przetrwanie biznesu w . Instrumentów jest kilka – skierowanych do różnych odbiorców i zaspokajających różne potrzeby.Kluczowym rodzajem wsparcia jest pomoc firmom w finansowaniu bieżących wydatków. Tu przedsiębiorcy skorzystać mogą m.in. z gwarancji na kredyt obrotowy oraz płynnościowej pożyczki dla firmCoś dla siebie znajdą również firmy, które w czasie pandemii dostrzegły rynkową niszę i zamierzają się w niej rozwijać. Mowa tu o funkcjonującym już od wielu lat kredycie na innowacje technologiczne. Warto przy tym podkreślić, że na czas pandemii jego warunki zostały zmienione tak, aby ułatwić firmom starania o wsparcie.Kolejną pomoc dla firm niesie działanie 2.1 POIR tj. „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Instrument jest skierowany do organizacji, które planują projekty inwestycyjne polegające na budowie (lub unowocześnieniu) infrastruktury w przedsiębiorstwie, służącej do opracowania, testowania czy przygotowania do masowej produkcji produktów służących do zwalczania epidemii – produktów leczniczych, medycznych czy surowców chemicznych.Skierowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 250 osób. Warunkiem przy składaniu wniosku jest wystąpienie płynności finansowej , który nastąpił na skutek pandemii COVID-19. W tym przypadku, ważne jest indywidualne uzasadnienie wniosku, który podlega weryfikacji przez pośrednika finansowego. Po stronie ubiegającego się o pożyczkę leży uargumentowanie, jak sytuacja związana z pandemią wpłynęła na funkcjonowanie jego przedsiębiorstwa.Przedsiębiorca może przeznaczyć uzyskane fundusze na poprawę płynności finansowej, utrzymanie działalności czy uregulowanie bieżących kosztów działalności. Może je przeznaczyć na m.in. wynagrodzenia dla pracowników (w tym także dla osób samozatrudnionych), uregulowanie zobowiązań handlowych lub publiczno-prawnych, wydatki związane z użytkowaniem infrastruktury danego przedsiębiorcy czy kupnem surowców i półproduktów.Wysokość pożyczki ustalana jest indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy. Pod uwagę brane jest 25% wysokości obrotu lub dwukrotność wynagrodzeń za 2019 rok. Kredyt jest bezpłatny, tzn. klienci nie płacą oprocentowania, nie ma również żadnych innych dodatkowych kosztów (np. prowizji). Nie ma także wymogu wkładu własnego. Z pożyczki można finansować 100% wszystkich kosztów, na które jest ona przeznaczona. Zobowiązanie do 100 tys. zł zabezpiecza się w pierwszej kolejności wekslem in blanco.Od maja, czyli od momentu wprowadzenia pożyczki płynnościowej, cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, przez co środki zostały rozdystrybuowane już w kilkanaście dni. Stąd rozwiązanie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, aby zwiększyć pulę o dodatkowe kilkaset milionów złotych.