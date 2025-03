4 pułapki samodzielnej windykacji

Niektóre firmy decydują się na samodzielną windykację należności. Zdaniem ekspertów Pactus.eu brak doświadczenia i znajomości przepisów prawnych mogą znacznie utrudnić działania windykacyjne. Oto 4 najczęściej popełniane błędy w windykacji.

4 najczęstsze błędy w windykacji

Czy samodzielna windykacja to dobry pomysł? Brak doświadczenia i znajomości mechanizmów prawnych może prowadzić do błędów, które znacząco zmniejszają szanse na odzyskanie pieniędzy.

Po pierwsze - zbyt długie czekanie

Przedawnienie należności wynikających z usług transportowych następuje już po upływie roku od terminu płatności - w przypadku transportów krajowych - oraz po upływie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy na transport - w przypadku przewozów międzynarodowych. Przekroczenie tego terminu rażąco obniża nasze szanse na odzyskanie pieniędzy – wskazuje Jacek Dżumak, ekspert Pactus.eu.

Prowadząc biznes nie musimy być ekspertami w zakresie prowadzenia negocjacji o zwrot należnych nam p Brak umiejętności negocjacji oraz brak świadomości mechanizmów według których działają dłużnicy, pomieszane z emocjonalnym podejściem do kwestii zaległości - to gotowa recepta na porażkę.

Po drugie - nieumiejętne negocjacje

Nasi negocjatorzy mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu rozmów biznesowych o zaległych płatnościach. Są oni ekspertami w tej dziedzinie, którzy nie tylko świetnie negocjują, ale także świetnie znają branżę TSL – wiedzą z jakimi problemami borykają się nasi klienci i potrafią dostosować strategie windykacyjne do potrzeb zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Zachowują przy tym właściwy dystans do kwestii zadłużenia. Dla nas dłużnik to nie przeciwnik - a partner biznesowy, z którym chcemy się po prostu dogadać.

Brak strategii działania może utrudnić windykację Windykując dług samodzielnie nie mamy często pełnego obrazu sytuacji dłużnika. To powoduje, że możemy przegapić moment, w którym konieczne jest wdrożenie np. działań prawnych.

Po trzecie - brak znajomości przepisów

Zlecenia transportowe często zawierają zapisy, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nierzadko spotykamy się z próbami rozliczenia należności za wykonane usługi transportowe poprzez potrącenie, oparte na bezpodstawnych notach obciążeniowych, które wynikają z błędnie zapisanych kar umownych w zleceniu. Nie gódźmy się na tego typu praktyki ze strony naszych kontrahentów.

Po czwarte - brak strategii działania

Podejmowanie prób samodzielnej windykacji bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Wierzyciele często działają intuicyjnie, co skutkuje decyzjami, które zamiast przybliżać do odzyskania należności, oddalają je w czasie lub całkowicie uniemożliwiają skuteczne dochodzenie roszczeń. Oto cztery najczęściej popełniane błędy.Zwlekanie z podjęciem działań windykacyjnych to jeden z największych błędów. Wierzyciele często liczą na dobrą wolę dłużnika lub unikają konfrontacji. Niestety, im dłużej czekamy, tym większe ryzyko, że dłużnik będzie unikać spłaty, a nawet doprowadzi do przedawnienia należności. Kwestia przedawnienia jest kluczowa, zwłaszcza w branżach, w których termin przedawnienia jest bardzo krótki - tak jest np. w branży TSL:Opóźnianie podjęcia działań windykacyjnych może prowadzić do wzrostu kosztów ewentualnych procesów windykacyjnych, które będą konieczne do odzyskania należności. Większość firm windykacyjnych wycenia swoje działania adekwatnie do stopnia przeterminowania zobowiązania - im bardziej opóźniona zaległość - tym wyższa opłata prowizyjna za podjęte działania.W obecnych czasach specjalizacja to klucz do sukcesu. Prowadząc biznes nie musimy być ekspertami w zakresie prowadzenia negocjacji o zwrot należnych nam pieniędzy. Brak umiejętności negocjacji oraz brak świadomości mechanizmów według których działają dłużnicy, pomieszane z emocjonalnym podejściem do kwestii zaległości - to gotowa recepta na porażkę. Jak wskazuje ekspert Pactus.eu:Nieznajomość przepisów może prowadzić do poważnych problemów w przypadku opóźnień płatniczych ze strony kontrahenta. W takich sytuacjach często spotykamy się z próbami unikania obowiązku zapłaty, które są uzasadniane rzekomymi nieprawidłowościami w wykonaniu usługi. W obliczu takich wyzwań, niezbędne jest posiadanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przepisów prawnych, aby skutecznie bronić swoich interesów.Jacek Dżumak radzi:Windykując dług samodzielnie nie mamy często pełnego obrazu sytuacji dłużnika. To powoduje, że możemy przegapić moment, w którym konieczne jest wdrożenie np. działań prawnych. Dodatkowo nasze emocjonalne podejście do kwestii powstania zadłużenia może spowodować, że rozmowy z dłużnikiem nie będą ukierunkowane na doprowadzenie do rozliczenia zaległości, lecz przybiorą formę pozbawionych elastyczności pretensji, powodujących na eskalację konfliktu.Błędy w procesie windykacji mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata szans na odzyskanie należności, dodatkowe koszty, czy problemy z płynnością finansową. Nieprawidłowe podejście może również zniszczyć relacje biznesowe. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej to rozwiązanie, które zapewnia skuteczność, oszczędność czasu oraz przestrzeganie przepisów prawnych. Dzięki doświadczeniu ekspertów, przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwoju biznesu, mając pewność, że proces odzyskiwania długów przebiega sprawnie i bez ryzyka.