Wzrosty na GPW. Czy to dobry moment na inwestowanie w akcje?

Ożywienie na GPW. Z raportów przedstawionych przez wybrane biura maklerskie wynika, że w marcu i kwietniu, w odniesieniu do poprzednich miesięcy, mieliśmy do czynienia z nawet kilkunastokrotnym wzrostem ilości otwieranych rachunków. Jak należy rozumieć zachowania inwestorów? Czy rzeczywiście weszliśmy w okres, kiedy warto pomyśleć właśnie o inwestowaniu w akcje?

W kwietniu tego roku obroty na GPW wzrosły o 71% r/r

Skąd boom na inwestowanie w akcje?

Kliknij, aby powiekszyć fot. manusapon - Fotolia.com Czy to dobry moment na inwestowanie w akcje? W przyszłym roku możliwe jest odbicie gospodarcze, a rynki akcji dyskontują przyszłość

- Oczywiście nie wszyscy inwestują środki w akcje. Rynek nieruchomości, pomimo pewnych perturbacji, dalej wydaje się atrakcyjny. Detaliczne obligacje skarbowe do końca kwietnia również oferowały w miarę przyzwoite oprocentowanie. Rynek akcji, przynajmniej w okresie podwyższonych obrotów, gwarantuje jednak płynność i pozwala szybko wyjść z inwestycji – dodaje Kamil Hajdamowicz.

Czy obecnie jest dobry moment na inwestowanie w akcje?

Dlaczego inwestować obecnie w akcje?

Mamy niskie oprocentowanie lokat bankowych, generujące realne straty wartości posiadanych środków. Jest duża ilość pieniądza w gospodarce, z uwagi na przysłowiowy „dodruk” pieniądza przez banki centralne Widzimy postępujący powrót do normalnego życia po okresie zamknięcia gospodarek. Na wielu rynkach, w tym w Polsce, w dalszym ciągu istnieje przestrzeń do wzrostów. W przyszłym roku możliwe jest odbicie gospodarcze, a rynki akcji dyskontują przyszłość

Dlaczego powstrzymać się od inwestowania w akcje?

Spora część wzrostów już się dokonała, część rynków znajduje się w okresie przesilenia. Nie znamy wszystkich negatywnych skutków zamknięcia gospodarek oraz możliwego dalszego przebiegu pandemii. Rynki akcji, w szczególności w Stanach Zjednoczonych, znajdują się blisko rekordowych poziomów, co w przypadku pojawienia się negatywnej informacji może skłonić inwestorów do realizacji zysków. Zyski spółek w najbliższych kwartałach mogą drastycznie spaść, co sprawia, że obecny wyceny są już bardzo wymagające. Koszty dzisiejszego zaangażowania finansowego w walkę z pandemią niestety negatywnie wpłyną na gospodarkę w przyszłości. W dalszym ciągu prawdopodobna jest druga fala korekty, która stworzy nowe okazje inwestycyjne.

- Jak widać, nie ma dobrej podpowiedzi, czy obecnie wchodzić na rozpędzony rynek akcji. Warto też pamiętać, że wbrew klasycznym teoriom inwestorzy często ignorują zarówno pojawiające się negatywne informacje, jak i sygnały ostrzegawcze, że otoczenie się pogarsza. Pamiętajmy również, że zarówno decyzja o inwestowaniu, jak i jej brak wiąże się z określonym kosztem. W przypadku inwestycji jest to koszt ryzyka, w przypadku braku inwestycji jest to koszt utraconych korzyści, gdy rynki rosną – mówi Kamil Hajdamowicz.

Z doniesień napływających z biur maklerskich wynika, że w marcu i kwietniu niektóre z nich odnotowały nawet 100-200% wzrost aktywności ze strony inwestorów. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że jest nienotowanym od kilku lat ewenementem. Jak podkreśla Kamil Hajdamowicz, zarządzający aktywami Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, w ostatnich latach giełdowa aktywność statystycznego inwestora raczej malała, nigdy nie wracając do poziomów osiąganych w czasach największego boomu reprywatyzacyjnego, czy hossy z lat 2006-2008.Tymczasem marzec i kwiecień przyniosły dynamikę na poziomie 65%. Aktywność inwestorów w marcu i kwietniu była również o niemal 39% wyższa od stycznia i lutego bieżącego roku. Liczby mówią same za siebie, a wzrost zainteresowania GPW jest więcej niż widoczny. Umiarkowany entuzjazm inwestorów widoczny jest również w przypadku funduszy inwestycyjnych. Przewaga nabyć nad umorzeniami w kwietniu wyniosła, w przypadku wszystkich funduszy akcyjnych, ponad 600 mln PLN. Dla przypomnienia, w marcu inwestorzy umorzyli ponad 1 mld PLN z samych funduszy akcyjnych.Jednym z powodów zainteresowania inwestowaniem w akcje są niewątpliwie drastyczne obniżki stóp procentowych , które bezpośrednio przełożyły się na duży spadek oprocentowania lokat. Co prawda realne stopy procentowe (tj. po uwzględnieniu inflacji) są w Polsce ujemne od dłuższego czasu, ale ta tendencja była przez długi czas ignorowana, gdy można było zarobić na lokacie nominalnie 1,5-2%. Obecnie, pomijając wszelkiego rodzaju promocje, najbardziej atrakcyjne standardowe lokaty są oprocentowane w przedziale 0,6%-1,4%, a średnio są to wartości dużo niższe. Należy też zauważyć, że przed kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19 na GPW niewiele się działo. Stopa zwrotu z indeksu WIG w miesiącach sierpień – styczeń, czyli 6 miesięcy poprzedzających spadki (które na GPW zaczęły się nieco wcześniej), wyniosła -3%.Najłatwiej odpowiedzieć na pytanie, kiedy na pewno nie inwestować. Jest to mocno powiązane zarówno z naszą wiedzą i doświadczeniem inwestycyjnym, sytuacją materialną, jak i nastawieniem do ryzyka. Najczęstsze błędy, które możemy popełnić przy inwestowaniu wynikają z naszych ograniczeń poznawczych i emocjonalnych, których możemy sobie nie uświadamiać, a mogą zaważyć o naszej porażce, bądź sukcesie.