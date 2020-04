Co zmieniła na rynku obniżka stóp procentowych? Nie tylko raty kredytu

Był tani i stał się jeszcze tańszy – mowa o kredycie, czyli o cenie pieniądza. Za sprawą banku centralnego stopy procentowe NBP – najniższe w historii – poszły jeszcze w dół i to sporo, bo o pół punktu procentowego. Tym samym podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1 proc. Wszystko to oczywiście w reakcji na pandemię koronawirusa, a bardziej konkretnie: w reakcji na kryzys gospodarczy, do którego ma dojść po zakończeniu pandemii.

stopa referencyjna 1,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 1,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 1,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 1,10% w skali rocznej;

Obniżka stóp procentowych sprawiła, że raty kredytu są obecnie o 85 zł niższa aniżeli wcześniej

„Trzeba działać elastycznie. Ważne jest to, aby działać wielokierunkowo i obok obniżki stóp procentowych stosować takie instrumenty, które będą skłaniać banki komercyjne do powiększenia akcji kredytowej, szczególnie dla tych przedsiębiorstw, które utrzymają miejsca pracy".

Raty kredytu w dół

Oszczędzasz i tracisz

Podsumowanie