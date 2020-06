Inwestowanie w kryptowaluty: czy bitcoin ma sens?

Bieżący rok przyniósł rynkowi walut kryptograficznych największe wahania kursowe od 2017 roku. Luzowanie polityki pieniężnej przez rząd Stanów Zjednoczonych sprawiło, że w ostatnim czasie pomimo wszystko poszerzyło się grono inwestujących w bitcoin. Dużo zamieszać miał majowy halving bitcoina, w którym analitycy oraz inwestorzy pokładali spore nadzieje. Na razie wielkiego wzrostu kursu BTC nie ma, ale przeszłość pokazuje, że na ten będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

Czy warto inwestować w bitcoina?

Wahania kursowe największe od 2017

- Rynek kryptowalut cechują bardzo duże wahania kursu, dlatego inwestycje w tego typu aktywa są polecane dla osób posiadających już pewne doświadczenie na rynku finansowym. Trzeba wiedzieć w jaką kryptowalutę zainwestować, z jakiej giełdy skorzystać i kiedy pozbyć się swoich kryptoaktywów - mówi Rafał Tomaszewski, redaktor portalu Fintek.pl

Luzowanie polityki pieniężnej wyszło bitcoinowi na dobre

- Bitcoin pozostaje aktywem wysoce spekulacyjnym, który dotąd korzystał na kryzysach „starego” systemu. Nie doszukiwałbym się bezpośredniego wpływu epidemii samej w sobie na kurs BTC. Kurs kryptowaluty rośnie raczej z powodu niedawnego halvingu i działań banków centralnych na kryzys gospodarczy. Szalony dodruk walut fiat sprawia, że w oczach inwestorów BTC, którego podaż jest określona przez algorytm, jest ciekawą inwestycją - komentuje Marcin Wenus, Redaktor Naczelny Comparic.pl, Prezes Fundacji Invest Cuffs.

Majowy halving bitcoina

- Zgodnie z założeniem, halvingu dokonuje się w celu ochrony zasobów bitcoina przed wyczerpaniem, jednak w obecnej sytuacji może być to idealny bodziec do wzrostu kursu BTC - komentuje Rafał Tomaszewski, Redaktor Fintek.pl. - Wszystkim wątpiącym, że halving wpłynie korzystnie na kurs bitcoina przypominam wydarzenia, które nastąpiły po przepołowieniach w 2012 i 2016 roku. Inwestorzy muszą niestety uzbroić się w cierpliwość i czekać na wzrost kursu BTC. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące miesiące będą najlepszym czasem na zakupienie aktywów tej kryptowaluty, póki ceny nie poszybowały jeszcze w górę - dodaje.

- Halving przynosi na pewno wiele pozytywów, ale dla cyfrowych górników jest dużym wyzwaniem. Nagły spadek opłacalności kopania zmusza niektórych do upłynniania swoich Bitcoinów, co może na chwilę zatrzymać wzrosty. To jednak zjawisko tymczasowe i kiedy w obszarze miningu wszystko wróci do normy, nic nie będzie już blokowało BTC przed wzrostami. A one już się zaczęły - właśnie przekroczyliśmy ważny poziom 10 000 USD. Warto obserwować rozwój sytuacji. Moim zdaniem wzrosty nastąpią znacznie szybciej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich halvingów. Rynek jest teraz wielokrotnie większy i bardziej dynamiczny - komentuje Paweł Bińkowski z Bitcoin.pl.

Czy warto inwestować w bitcoina? Opinie ekspertów

- Część analityków spodziewa się dużych wzrostów Bitcoina w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Zdaniem niektórych wycena BTC może przebić nawet magiczną granicę 20 tys. dolarów. Oczywiście nie można wykluczyć takiego obrotu spraw, ale jak powszechnie wiadomo rynek kryptowalut jest bardzo zmienny. Zalecamy raczej ostrożne podejście - tłumaczy Rafał Tomaszewski, redaktor portalu Fintek.pl.

- Kryptowaluty to aktywa bardzo ryzykowne pod paroma względami, więc nie zalecam inwestowania w nie osobom bez znajomości specyfiki ich działania. Mimo wszystko, jeśli faktycznie scenariusz „bańkowy” się powtórzy, rok 2020 będzie ostatnim, w którym BTC czy inne czołowe kryptowaluty, np. Ethereum, będzie można kupić po stosunkowo niskich cenach – mówi Marcin Wenus, Redaktor Naczelny Comparic.pl, Prezes Fundacji Invest Cuffs.

- Moim zdaniem rok 2020 to świetny czas na inwestowanie. Wszystko wskazuje na to, że niedźwiedzi rynek w obszarze kryptowalut jest już za nami. Aktualne wydarzenia społeczno-gospodarcze i trwający kryzys mogą jeszcze mocniej osłabić zaufanie do banków centralnych. Społeczność potrzebuje alternatywy, a w moim przekonaniu Bitcoin jest najlepszą z dostępnych. - komentuje Paweł Bińkowski z Bitcoin.pl.

