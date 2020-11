W co inwestować? Polak wybiera inwestycje w nieruchomości albo lokaty

W co inwestować? Narzędzi lokowania kapitału jest bardzo wiele, ale okazuje się, że statystyczny Polak wybierze raczej rachitycznie oprocentowaną lokatę niż gwarantujący lepsze zyski, ale bardziej ryzykowny instrument. Tych przyzwyczajeń nie są w stanie zmienić nawet sprowadzone na rekordowo niskie poziomy stopy procentowe. Jednocześnie za interesującą opcję ciągle uważane są inwestycje w nieruchomości. To niektóre z wniosków, jakie niesie za sobą zrealizowane dla Santander Bank Polska badanie „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020”.

Przeczytaj także: Z czego wynika wzrost oszczędności Polaków? Głównie z obaw o jutro

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie inwestycje są najbardziej zyskowne?

Kogo charakteryzuje większa skłonność do ryzyka?

Czym inwestorzy z Polski wyróżniają się na tle innych?



Polacy na tle mieszkańców Europy Zachodniej są bardziej ostrożni i mniej chętnie akceptują jakiekolwiek ryzyko inwestycyjne. Świadczy o tym dużo wyższy udział lokat oraz niższy udział akcji i jednostek funduszy w posiadanych aktywach, w porównaniu z innymi nacjami. W krajach Europy Zachodniej udział innych niż depozyty aktywów finansowych jest mocno zróżnicowany, co zależy przede wszystkim od rozwoju rynku funduszy emerytalnych. W Wielkiej Brytanii i Niderlandach aktywa w nich zgromadzone stanowią ponad 50 procent oszczędności mieszkańców. W Skandynawii akcje ma średnio kilkanaście procent społeczeństwa – mówi Monika Szlosek, odpowiedzialna za ofertę inwestycyjno-oszczędnościową w Santander Bank Polska.



Na czym najwięcej się zarabia?

Młodzi są bardziej skłonni do ryzyka

Jak czytamy w komunikacie Santander Bank Polska, u schyłku minionego roku 3/4 (72 proc.) aktywów finansowych posiadanych przez Polaków stanowiły depozyty. Na tle europejskiej średniej (37 proc.) ten wynik jest wręcz imponujący. Więcej lokat niż my posiadali tylko Grecy i Cypryjczycy. To swoistego rodzaju "zamiłowanie" do lokat bankowych jest zresztą specyficzną cechą krajów byłego Bloku Wschodniego.Sytuacja ma się zgoła inaczej, jeśli spojrzeć na oszczędności trzymane w funduszach emerytalnych i w akacjach. W minionym roku Polacy ulokowali w tych aktywach zaledwie 28 proc. swoich oszczędności. Dla porównania, średnia europejska to 63 proc.Na pytanie, w co inwestować, żeby zarobić najwięcej, Polacy niezmiennie odpowiadają: w nieruchomości . Już od wielu lat uchodzą one za najbardziej zyskowne inwestycje. Aż 65 proc. badanych uważa, że mogą przynieść wysokie albo bardzo wysokie zyski. Grupą najsilniej przekonaną o dużych zyskach z takiej inwestycji są osoby w wieku 40-49 lat (77 proc. wskazań w tej grupie). Na kolejnych miejscach pod względem potencjalnie wysokiej stopy zwrotu zdaniem Polaków znalazły się inne aktywa materialne, jak złoto, diamenty i dzieła sztuki. Za zyskowne lub bardzo zyskowne uznała je około połowa respondentów.Z badania „Finansowe DNA Polek i Polaków 2020” wynika, że znacznie mniej osób uznaje za zyskowne inwestycje w waluty (27 proc.), kryptowaluty (21 proc.), oraz inwestycje na giełdzie (20 proc.). W przypadku ostatniej kategorii uwagę zwraca fakt, że przekonanie o zyskowności takich aktywów z wiekiem maleje. Za najbardziej zyskowne uważają je badani w wieku 18-29 lat, około 30 proc. z nich, a za najmniej – w wieku powyżej 70 lat – tylko 6 proc. badanych z tej grupy. Także inwestowanie w kryptowaluty jest szczególnie dobrze postrzegane wśród osób w młodym wieku (18-29 lat). Aż 79 proc. z nich uznało je za inwestycję z dużym potencjałem zysku.