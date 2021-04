Inwestowanie pieniędzy w pandemii. Jak to robią Polacy?

Czy inwestowanie pieniędzy cieszy się w czasach pandemii popularnością? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza badanie zrealizowane przez Tavex. Okazuje się, że w minionym roku decyzję o pomnażaniu swojego majątku podjęło 27% Polaków. Największą popularnością cieszyły się inwestycje w akcje giełdowe oraz zakup nieruchomości, chociaż nie brakowało również i tych, którzy postawili na lokaty.

Przeczytaj także: W co inwestować podczas kryzysu epidemicznego?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy miniony rok sprzyjał inwestowaniu pieniędzy?

Do jakiej grupy wiekowej należą najbardziej aktywni inwestorzy?

Jak wyglądają portfele inwestycyjne Polaków?



Inwestowanie pieniędzy według Polaka

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co warto mieć w swoim portfelu inwestycyjnym? W przypadku, gdy cenimy sobie bezpieczeństwo, warto wybrać fundusze inwestycyjne zrównoważone, obligacje czy metale szlachetne.

Warto wiedzieć, że inwestycje to bardzo istotne działanie związane z naszymi finansami. Pozwala zabezpieczyć się na przyszłość, a także pomnożyć oszczędności. Nie mniej ważny jest wybór odpowiednich instrumentów, które przyniosą spodziewany zysk przy akceptowanym poziomie ryzyka. Dywersyfikacja naszego portfela inwestycyjnego zmniejsza zagrożenie utraty części lub całości posiadanego kapitału – wskazuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex.

To, że w realiach dynamicznego rozwoju bankowości internetowej, Polacy w dalszym ciągu posiadają w swoich portfelach gotówkę bardzo dobrze o nas świadczy. Oczywiście, nie można demonizować cyfrowych sposobów płatności, jednak szczególnie teraz, kiedy prawdopodobieństwo potencjalnych zawirowań na rynkach finansowych przybrało na sile, gotówka jest pewnym gwarantem niezależności, która daje nam – obywatelom – poczucie wolności – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex.

O co warto zadbać, decydując się na inwestowanie pieniędzy?

Ważna jest również przyjęta przez nas strategia – przede wszystkim trzymanie się jej. Często młodzi inwestorzy pod wpływam stresu i opinii innych osób podejmują gwałtowne ruchy, które mogą doprowadzić do sporych strat – wskazuje Aleksandra Olbryś, Młodszy Analityk ds. Rynku Złota, Tavex.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Tavex, co czwarty z Polaków, który w minionym roku zdecydował się na inwestowanie pieniędzy postawił na akcje giełdowe, a 22% - na zakup nieruchomości. Respondenci odpowiadali również, że lokowali swój kapitał w funduszach inwestycyjnych, bitcoinach i złocie – analogicznie 21,9%, 16%, 14,9%.Natomiast w podziale na grupy wiekowe można było zaobserwować, że osoby między 18. a 24. rokiem życia najchętniej inwestują w: lokaty (25,5%), fundusze inwestycyjne (23,4%) oraz akcje na giełdzie (21,3%).W grupie 25-34 najwięcej respondentów badania firmy Tavex (56,8%) wskazało, że stawia na nieruchomości. Podobnie kształtowały się odpowiedzi osób z przedziałów: 25-49 (51%) i powyżej 50 lat (55,3%). Co ciekawe, dużym zainteresowaniem cieszyło się również złoto. Kruszec ten znalazł entuzjastów w każdym przedziale wiekowym – 25-34 – 30%, 25-49 – 36,2%, powyżej 50 lat – 37%.Warto dodać, że większość z nas (81%) deklaruje, że posiada w swoich portfelach gotówkę. Najchętniej fizycznymi środkami pieniężnymi posługują się osoby w przedziale 24-30 lat (23%). Korzystają z niej również przedstawiciele pozostałych grup wiekowych – 35-49 lat (22,5%), powyżej 50 lat (18,5%) oraz do 24 lat (17,2%).Istotne jest to, aby swój portfel inwestycyjny kształtować samodzielnie, dobierając do niego odpowiednie aktywa. Powinien podlegać on naszej nieustannej ocenie ryzyka inwestycyjnego oraz analizie oczekiwanej stopy zwrotu.Decydują się na inwestowanie pieniędzy, na samym początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie są nasze oczekiwania dotyczące stopy zwrotu z podejmowanych inwestycji i jakie ryzyko w związku z tym jesteśmy w stanie zaakceptować.Jeśli jesteśmy gotowi na wysoki poziom niepewności transakcji, możemy pozwolić sobie na uczestnictwo w funduszach inwestujących na rynku akcji lub zakup akcji spółek na giełdzie papierów wartościowych. W tym przypadku tym bardziej będzie istotna dywersyfikacja portfela. Decydując się na odważniejszy krok powinniśmy się zabezpieczyć, dokupując kilka różnych rozwiązań. Dzięki temu ograniczymy możliwości utraty majątku. W przypadku, gdy cenimy sobie bezpieczeństwo, warto wybrać fundusze inwestycyjne zrównoważone, obligacje czy metale szlachetne.