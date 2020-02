Waloryzacja emerytur i rent już w marcu. O ile wzrosną?

Nadchodzi marzec, a więc tradycyjnie już waloryzacja emerytur i rent. W tym roku podwyżki obejmą grono około 6,2 mln emerytów i rencistów. O ile zwiększą się świadczenia? Te minimalne wzrosną o 100 zł.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez ZUS, w przypadku świadczeń, których wysokość nie przekracza kwoty 1966,43 zł brutto miesięcznie, podwyżka sięgnie 70 zł. Dopiero w odniesieniu do wyższych sum zastosowanie znajdzie wskaźnik waloryzacji, który w tym roku został ustalony na - wyższym niż zakładał rząd - poziomie 103,56 proc.Waloryzacja emerytur i rent to jednak nie wszystko - warto pamiętać że od 1 marca zmianie ulegają również najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Od przyszłego miesiąca minimalne emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wyniosą 1200 zł brutto, co oznacza, że będą o 100 zł wyższe aniżeli w minionym roku.Oprócz samej waloryzacji zmienia się także minimalna wysokość części świadczeń wypłacanych przez ZUS. Od 1 marca minimalne emerytury , renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rodzinne wzrosną o 100 zł, czyli do 1200 zł brutto.W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 52,50 zł. Natomiast w przypadku emerytury częściowej kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 35 zł.Podobnie jak w przypadku waloryzacji emerytur i rent należy jednak pamiętać, że niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn.Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z podaną nową kwotą, a podwyższone świadczenie zostanie wypłacone w dotychczasowym terminie wypłaty już w marcu.