Kiedy renta rodzinna wróci do ZUS?

Skreślenie z listy studentów to jedna z okoliczności skutkujących utratą prawa do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Doświadczenie pokazuje jednak, że wśród młodych Polaków nie brakuje takich, którzy próbują zataić przed ZUS ten fakt i pobierają świadczenie, pomimo zakończenia nauki. Ten zastrzyk gotówki jest jednak chwilowy - ZUS prędzej czy później upomni się o bezpodstawnie pobrane pieniądze i każe je zwrócić wraz z odsetkami.

do ukończenia 16. roku życia ,

, jeżeli ukończyły 16 lat – do ukończenia nauki w szkole, ale nie dłużej niż do 25. roku życia (w przypadku, gdy dziecko ukończyło ten wiek w czasie pobierania nauki na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej ulega przedłużeniu do czasu ukończenia tego roku studiów), albo

(w przypadku, gdy dziecko ukończyło ten wiek w czasie pobierania nauki na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej ulega przedłużeniu do czasu ukończenia tego roku studiów), albo niezależnie od wieku, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub w czasie nauki w szkole przed osiągnięciem 25 roku życia.

- Niektórym się wydaje, że łatwo nas wprowadzić w błąd i brać pieniądze faktycznie się nie ucząc. To błędne myślenie, które niekiedy kończy się przed sądem z zarzutem celowego doprowadzenia do niekorzystnego gospodarowania mieniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie renta rodzinna jest przyznawana na okres nauki wskazany w zaświadczeniu szkolnym może być na rok, dwa czy pięć ale przestrzegam jednak, że my sprawdzamy w szkołach czy uczeń jest faktycznie uczniem tej szkoły a w przypadku zmiany szkoły pytamy szkołę, kiedy faktycznie została przerwana nauka – przestrzega.

- Jeśli dana osoba kilkakrotnie nie informuje nas o przerwaniu nauki – poza decyzją o zwrocie – wysyłamy wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury – taką osobą zajmuje się sąd. Do prokuratury kierujemy oczywiście również wszystkie przypadki fałszowania zaświadczeń szkolnych – wyjaśnia rzeczniczka.

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, renta rodzinna przysługuje m.in. dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym:Praktyka pokazuje jednak, że nie brakuje młodych Polaków, którzy próbują oszukać system. Potwierdza to Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego oddziału ZUS:Jak więc wynika z powyższego, samo dostarczenie ZUS zaświadczenia ze szkoły nie wystarcza - należy do niej rzeczywiście uczęszczać. Osoba, której ZUS rentę przyznaje jest informowana w decyzji o konsekwencjach nienależnie pobranej renty. Jeśli uczeń/student przerwie naukę i ZUS dowie się o tym z opóźnieniem, wydaje takiej osobie decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeniach. Kwoty do zwrotu są potrącane z renty rodzinnej, jeśli dana osoba podjęła znowu naukę i ma prawo do renty rodzinnej - lub sprawę jest kierowana do ściągnięcia w trybie egzekucji administracyjnej tzn. kwoty te będą ściągane z przyszłych dochodów.