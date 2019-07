500 plus na edukację i przyszłość dziecka

Rozszerzenie 500 plus stało się faktem. Wnioski o świadczenie można składać od 1 lipca br. Zgodnie z nowymi założeniami, pieniądze przysługują na każde dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia. Wsparciem rządowym objęci zostali więc również niepełnoletni jedynacy. Program nie przewiduje kryterium dochodowego.

W skrócie

Dane napływające z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że w pierwszych dziewięciu dniach lipca wniosek o przyznanie świadczenia 500 plus na pierwsze dziecko złożyło aż 1,71 mln Polaków.

Silny odzew ze strony społeczeństwa znajduje swoje potwierdzenie również w badaniu zrealizowanym przez Santander Consumer Bank, w którym przeszło 40 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym potwierdziło, że wniosek o 500 plus złożyło już w pierwszym tygodniu lipca. 53 proc. respondentów wskazało z kolei, że ma to w planach na najbliższy czas.

W pierwszych dniach lipca wnioski o 500 plus złożyli przede wszystkim mieszkańcy średnich i dużych miast (odpowiednio 55 i 50 proc.). Z drugiej strony, największa rzesza rodziców, którzy jeszcze tego nie zrobili (prawie 66 proc.) zamieszkuje tereny wiejskie.

Wśród osób, które mają zamiar skorzystać ze wsparcia w ramach programu, największa część (ponad 42 proc.) – chce przeznaczyć pieniądze na zajęcia pozalekcyjne dziecka i naukę języków obcych lub odkładać te pieniądze na przyszłość dziecka (ponad 40 proc.).

Polacy chętnie sięgają po wsparcie

- Badanie pokazuje wyraźnie, że Polacy, bez względu na liczbę dzieci, status majątkowy, czy miejsce zamieszkania, chętnie sięgają po wsparcie z rządowego programu, tym bardziej teraz, kiedy jego zakres został znacząco rozszerzony - mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. - Mając na uwadze fakt, że termin wypłaty pieniędzy jest uzależniony od daty złożenia wniosku, tak duża ich liczba już po zaledwie kilku dniach nie powinna dziwić - komentuje.

Wsparcie w nauce lub zabezpieczenie przyszłości

Z badania opinii przeprowadzonego w pierwszych dniach lipca przez Santander Consumer Bank, wydawcę Visa TurboKARTA, wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym wynika, że ponad 40 proc. z nich złożyło już wniosek o 500 plus, a ponad połowa (53 proc.) ma to w planach, choć jeszcze nie podjęli odpowiednich działań. Zaledwie niespełna 3 proc. rodziców nie ma zamiaru korzystać z tego programu.Pomiędzy poszczególnymi regionami kraju różnice są niewielkie – największa liczba wniosków o dofinansowanie została złożona przez mieszkańców Polski północnej (tj. województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego) i południowej (woj. śląskie i małopolskie) - odpowiednio 43 i 42 proc. Z kolei tych, którzy dopiero planują ten krok, najwięcej (59 proc.) jest we wschodniej części kraju (województwa: podlaskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie).Pieniądze z programu 500 plus zasilą budżety domowe w znacznie większej niż dotychczas liczbie rodzin. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że największy odsetek rodziców przeznaczy je na zajęcia pozalekcyjne dziecka lub naukę języków obcych (ponad 42 proc.). Niewiele mniej chce odłożyć te pieniądze na przyszłość dziecka (ponad 40 proc.). To dwie odpowiedzi, które wskazywane są najczęściej - niemal w każdej grupie wiekowej czy społecznej i wśród osób o bardzo różnym statusie majątkowym.Warto jednak zaznaczyć, że co piaty pytany wskazał, że pieniądze z programu będzie przeznaczał na bieżące potrzeby całej rodziny, niekoniecznie tylko dziecka. Taka odpowiedź szczególnie popularna była w rodzinach wielodzietnych (wskazała na nią co czwarta osoba posiadająca co najmniej trójkę dzieci).W dalszej kolejności odpowiadano, że kwoty te zostaną przeznaczone na wakacje i podróże (22 proc.) oraz wycieczki szkolne lub tzw. zielone szkoły (niemal 18 proc.). Niecałe 15 proc. rodziców, otrzymane środki wyda na zajęcia sportowe dziecka, a 13 proc. na ubrania. Badanie pokazuje, że rodzice niechętnie przeznaczają dofinansowanie z programu na rzeczy związane z rozrywką – zaledwie 4 proc. z nich za otrzymane w ramach programu pieniądze ma zamiar kupić komputer lub laptop, a zaledwie 0,5 proc. zabawki.