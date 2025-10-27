Fałszywe inwestycje i oszustwa online. Największa w historii skala nadużyć w sektorze finansowym

Coraz więcej oszustw, coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większe straty – tak wygląda rzeczywistość polskiego sektora finansowego w 2025 roku. Z najnowszego raportu ZPF i EY wynika, że niemal połowa ekspertów z branży uważa, że skala nadużyć rośnie. Cyberprzestępcy coraz częściej sięgają po socjotechnikę i fałszywe inwestycje generowane przez AI, podczas gdy instytucje finansowe zmagają się z kosztami i ograniczeniami w walce z fraudami.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniła się w ostatnim czasie skala nadużyć w sektorze finansowym w Polsce?

Jakie rodzaje oszustw i technik socjotechnicznych najczęściej stosują przestępcy?

Z jakich powodów rośnie znaczenie zjawiska phishing-as-a-service (PhaaS)?

Jakie bariery utrudniają instytucjom finansowym skuteczną walkę z oszustwami?

Dynamiczny rozwój technologii oraz lawinowy wzrost transakcji online niosą nie tylko nowe możliwości, lecz także generują coraz bardziej złożone zagrożenia. Schematy nadużyć ulegają ciągłym zmianom. Sprawcy błyskawicznie adaptują się do nowych rozwiązań i luk systemowych, co wymaga od nas nieustannej czujności - podkreśla Mariusz Witalis, partner EY.

Nasz raport pokazuje m.in. że w przestępczym świecie rośnie rola usług phishing-as-a-service (PhaaS). Nawet osoby bez wiedzy technicznej mogą przekwalifikować się w oszustów i zarabiać na zamówionych wcześniej fałszywych stronach sklepów internetowych czy instytucji finansowych.

Eksperci z branży finansowej: ryzyko nadużyć wyraźnie wzrosło

Może to świadczyć o tym, że klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorstwa, ze względu na ograniczoną skalę działalności, mniejsze zasoby oraz niższą świadomość zagrożeń, są mniej przygotowani do skutecznego rozpoznawania i przeciwdziałania próbom nadużyć - czytamy w raporcie.

Ataki socjotechniczne. Rośnie problem fraudów inwestycyjnych

W tegorocznym badaniu, po raz pierwszy, respondenci wskazali na istotne bariery w rozwoju przeciwdziałania oszustwom, podkreślając ograniczenia finansowe oraz regulacyjne. Choć rynek oferuje szeroki wachlarz rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach, ich wdrożenie często napotyka trudności związane z wysokimi kosztami i ograniczeniami prawnymi - barierami, których oszuści nie muszą pokonywać - podkreśla Katarzyna Łukasik-Gogol, ekspertka EY Polska, współautorka badania.

Wyraźnie widać, że grupy przestępcze stawiają na wszelkiego rodzaju ataki socjotechniczne, których celem jest wyłudzenie albo środków pieniężnych, albo danych i haseł umożliwiających zlecanie transakcji z rachunków ofiar - wskazuje dr Piotr Majewski, ekspert z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Antyfraudowego ZPF.