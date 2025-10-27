eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweFałszywe inwestycje i oszustwa online. Największa w historii skala nadużyć w sektorze finansowym

Fałszywe inwestycje i oszustwa online. Największa w historii skala nadużyć w sektorze finansowym

2025-10-27 08:24

Fałszywe inwestycje i oszustwa online. Największa w historii skala nadużyć w sektorze finansowym

Rośnie problem fraudów inwestycyjnych © pixabay

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Coraz więcej oszustw, coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większe straty – tak wygląda rzeczywistość polskiego sektora finansowego w 2025 roku. Z najnowszego raportu ZPF i EY wynika, że niemal połowa ekspertów z branży uważa, że skala nadużyć rośnie. Cyberprzestępcy coraz częściej sięgają po socjotechnikę i fałszywe inwestycje generowane przez AI, podczas gdy instytucje finansowe zmagają się z kosztami i ograniczeniami w walce z fraudami.

Przeczytaj także: Instytucje finansowe: nadużycia i kradzieże to chleb powszedni banków?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmieniła się w ostatnim czasie skala nadużyć w sektorze finansowym w Polsce?
  • Jakie rodzaje oszustw i technik socjotechnicznych najczęściej stosują przestępcy?
  • Z jakich powodów rośnie znaczenie zjawiska phishing-as-a-service (PhaaS)?
  • Jakie bariery utrudniają instytucjom finansowym skuteczną walkę z oszustwami?

Już niemal połowa (46,7 proc.) przedstawicieli branży finansowej w Polsce uważa, że problem nadużyć jest coraz większy. Kluczowym zjawiskiem pozostaje rosnąca skala zdarzeń, w których przestępcy wprowadzają w błąd klientów instytucji finansowych, by wyłudzić od nich pieniądze.

Pomimo zwiększonych wysiłków po stronie instytucji finansowych, liczba oszustw opartych na socjotechnice wcale nie maleje - to wniosek, który można wyciągnąć z najnowszej edycji raportu „Nadużycia w sektorze finansowym 2025”, opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska.
Dynamiczny rozwój technologii oraz lawinowy wzrost transakcji online niosą nie tylko nowe możliwości, lecz także generują coraz bardziej złożone zagrożenia. Schematy nadużyć ulegają ciągłym zmianom. Sprawcy błyskawicznie adaptują się do nowych rozwiązań i luk systemowych, co wymaga od nas nieustannej czujności - podkreśla Mariusz Witalis, partner EY.

Z kolei prezes ZPF Marcin Czugan wskazuje na wyzwanie dla sektora finansowego, jakim niezmiennie są oszustwa oparte na manipulowaniu klientami instytucji finansowych:
Nasz raport pokazuje m.in. że w przestępczym świecie rośnie rola usług phishing-as-a-service (PhaaS). Nawet osoby bez wiedzy technicznej mogą przekwalifikować się w oszustów i zarabiać na zamówionych wcześniej fałszywych stronach sklepów internetowych czy instytucji finansowych.

Eksperci z branży finansowej: ryzyko nadużyć wyraźnie wzrosło


Przedstawiciele sektora finansowego zostali w tym roku po raz kolejny zapytani o ocenę skali zjawiska nadużyć na rynku. Okazało się, że już 46,7 proc. respondentów uważa, że intensywność oszustw wzrosła. To najwyższy odczyt w historii badania i jednocześnie 9,2 pkt proc. więcej niż w 2024 r.
Skala zjawiska nadużyć w sektorze finansowym
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Skala zjawiska nadużyć w sektorze finansowym

Okazało się, że już 46,7 proc. respondentów uważa, że intensywność oszustw wzrosła

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


W raporcie „Nadużycia w sektorze finansowym 2025” na rosnącą skalę tego zjawiska zwracali uwagę przede wszystkim przedstawiciele banków (62,5 proc.), a także instytucji pożyczkowych (50 proc.).

Według większości respondentów narażeni na oszustwa są głównie klienci indywidualni, w tym osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze (63,3 proc.).
Może to świadczyć o tym, że klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorstwa, ze względu na ograniczoną skalę działalności, mniejsze zasoby oraz niższą świadomość zagrożeń, są mniej przygotowani do skutecznego rozpoznawania i przeciwdziałania próbom nadużyć - czytamy w raporcie.

Ataki socjotechniczne. Rośnie problem fraudów inwestycyjnych


W badaniu przedstawiciele branży finansowej zostali zapytani o największe problemy, z którymi zmagają się w obszarze nadużyć. 53 proc. respondentów wskazało, że są nimi nadmierne regulacje, które utrudniają skuteczną walkę z przestępcami.
Problemy, z jakimi zmagają się badane instytucje w obszarze nadużyć
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Problemy, z jakimi zmagają się badane instytucje w obszarze nadużyć

53 proc. respondentów wskazało na nadmierne regulacje

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Eksperci wskazują, że poważnym zagrożeniem dla klientów instytucji finansowych pozostają nadużycia polegające na wyłudzaniu od nich nie tylko środków finansowych, ale również danych osobowych.

Jako przykład wyraźnie narastającego problemu przedstawiciele branży finansowej wskazują fraudy inwestycyjne - polegają one na wyłudzaniu od ofiar pieniędzy, z wykorzystaniem obietnicy wysokich zysków z fałszywych inwestycji.

Grupy przestępcze tworzą w tym celu strony internetowe czy reklamy generowane przez AI - warto wspomnieć, że tylko w 2024 r. zidentyfikowano prawie 46 tys. domen powiązanych z fałszywymi inwestycjami (CSIRT KNF).
W tegorocznym badaniu, po raz pierwszy, respondenci wskazali na istotne bariery w rozwoju przeciwdziałania oszustwom, podkreślając ograniczenia finansowe oraz regulacyjne. Choć rynek oferuje szeroki wachlarz rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach, ich wdrożenie często napotyka trudności związane z wysokimi kosztami i ograniczeniami prawnymi - barierami, których oszuści nie muszą pokonywać - podkreśla Katarzyna Łukasik-Gogol, ekspertka EY Polska, współautorka badania.

Wyraźnie widać, że grupy przestępcze stawiają na wszelkiego rodzaju ataki socjotechniczne, których celem jest wyłudzenie albo środków pieniężnych, albo danych i haseł umożliwiających zlecanie transakcji z rachunków ofiar - wskazuje dr Piotr Majewski, ekspert z Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu i Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Antyfraudowego ZPF.


Przeczytaj także: Sektor finansowy: wyłudzenia kredytu i cyberataki na porządku dziennym? Sektor finansowy: wyłudzenia kredytu i cyberataki na porządku dziennym?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: banki, cyberbezpieczeństwo, ataki na banki, nadużycia finansowe, wyłudzenia finansowe, wyłudzenie kredytu, przestępstwa finansowe, wyłudzenia finansowe

Przeczytaj także

Oszukańcze platformy inwestycyjne poważnym wyzwaniem sektora finansowego

Oszukańcze platformy inwestycyjne poważnym wyzwaniem sektora finansowego

Instytucje finansowe: wyłudzenia kredytów i inne nadużycia pozostają normą

Instytucje finansowe: wyłudzenia kredytów i inne nadużycia pozostają normą

Nadużycia finansowe: wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy mają się dobrze

Nadużycia finansowe: wyłudzenia kredytów i pranie pieniędzy mają się dobrze

Nadużycia w sektorze finansowym. Wyłudzenia kredytów, cyberataki i co jeszcze?

Nadużycia w sektorze finansowym. Wyłudzenia kredytów, cyberataki i co jeszcze?

Nie tylko wyłudzenia kredytów. Rośnie skala nadużyć w sektorze finansowym

Nie tylko wyłudzenia kredytów. Rośnie skala nadużyć w sektorze finansowym

Nadużycia w sektorze finansowym. Wyłudzenia, cyberataki i co jeszcze?

Nadużycia w sektorze finansowym. Wyłudzenia, cyberataki i co jeszcze?

Masz nieaktywne konta online? Czas na cyfrowe porządki

Masz nieaktywne konta online? Czas na cyfrowe porządki

3 cyberoszustwa finansowe, przez które możesz wpaść w długi

3 cyberoszustwa finansowe, przez które możesz wpaść w długi

Bankowa infrastruktura IT: trudno walczyć z atakami?

Bankowa infrastruktura IT: trudno walczyć z atakami?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Jak mierzyć i oceniać skuteczność mailingu. 5 najważniejszych wskaźników

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

OpenAI Atlas: przeglądarka, która zastępuje system operacyjny – rewolucja i zagrożenie w jednym

YouTube Ghost Network: jak filmy pomagały kraść dane użytkowników?

YouTube Ghost Network: jak filmy pomagały kraść dane użytkowników?

Wypalenie zawodowe - sygnały, których nie można lekceważyć

Wypalenie zawodowe - sygnały, których nie można lekceważyć

Nowy Opel Frontera Turbo Hybrid - hit w segmencie miejskich SUV-ów?

Nowy Opel Frontera Turbo Hybrid - hit w segmencie miejskich SUV-ów?

Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Padłeś ofiarą phishingu? Nie panikuj - działaj zgodnie z tymi zasadami

Najpiękniejszy SUV Mercedes-Benz? Sprawdzamy GLE 450 d 4MATIC Coupe w praktyce

Najpiękniejszy SUV Mercedes-Benz? Sprawdzamy GLE 450 d 4MATIC Coupe w praktyce

Upadek cyfrowego pirata: historia Kima Dotcoma i koniec Dzikiego Internetu

Upadek cyfrowego pirata: historia Kima Dotcoma i koniec Dzikiego Internetu

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: