Instytucje finansowe: nadużycia i kradzieże to chleb powszedni banków?

Przed nami wyniki najnowszej odsłony raportu "Nadużycia w sektorze finansowym". Celem raportu cyklicznie opracowywanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz EY Polska jest przyjrzenie się zjawisku nadużyć, z którymi muszą zmagać się polskie instytucje finansowe. Problemów jest niemało, a jednym z największych okazuje się pokutujący wśród klientów brak świadomości.

Przeczytaj także: Sektor finansowy: wyłudzenia kredytu i cyberataki na porządku dziennym?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakimi nadużyciami musi się mierzyć sektor finansowy?

Co stanowi największy problem?

Jak zmienia się poziom wydatków ponoszonych na walkę z nadużyciami

Realizowane od 2009 r. badanie daje możliwość poznania skali nadużyć w różnych segmentach rynku finansowego, a tam samym pozwala ocenić efektywność działań podejmowanych przez instytucje finansowe w celu ograniczenia ryzyka fraudów - podkreśla Marcin Czugan, prezes ZPF.

Rozwój technologiczny wpływa na zmianę schematów nadużyć, z którymi mierzą się instytucje finansowe. Dzięki badaniu możemy obserwować, które narzędzia z obszaru bezpieczeństwa branża postrzega jako najbardziej przydatne, a także dowiedzieć się, jakie inne nowoczesne instrumenty i rozwiązania mogłyby okazać się pomocne w skuteczniejszym zwalczaniu nadużyć - mówi Mariusz Witalis, partner EY, kierujący Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, lider praktyki w Europie Centralnej i Środkowowschodniej.

Te dane pokazują, że oszuści nie ustają w opracowywaniu nowych metod kradzieży środków z kont klientów bądź danych, które później mogą posłużyć do wyłudzenia kredytów lub pożyczek. Wykorzystują przy tym niewystarczającą wiedzę klientów o tym, jak uchronić się przed atakami - mówi Marcin Czugan.

Wzrost intensywności nadużyć w bankach wydaje się być związany w głównej mierze z oszustwami w kanale online, który respondenci wskazują jako kanał dystrybucji najbardziej podatny na oszustwa - zauważa Mariusz Witalis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Problemy, z jakimi zmagają się badane instytucje w obszarze nadużyć Największym wyzwaniem w obszarze nadużyć jest obecnie brak świadomości klientów Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Czy sektor finansowy jest przygotowany do walki z nadużyciami?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poziom wydatków ponoszonych na walkę z nadużyciami Zmianie ulega ocena dotycząca poziomu wydatków ponoszonych przez branżę finansową na walkę z nadużyciami Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Wyniki te mogą wskazywać na dostrzeganie potrzeby zwiększenia inwestycji w przeciwdziałanie wyłudzeniom i nadużyciom w kanałach online - uważa Mariusz Witalis.

Aż dwie trzecie ankietowanych w badaniu ekspertów z instytucji finansowych ocenia, że największym wyzwaniem w obszarze nadużyć jest obecnie brak świadomości klientów na temat zagrożeń, na które mogą się natknąć, korzystając z usług np. banków czy firm pożyczkowych. Ponad połowa respondentów wskazuje też na szybko zmieniające się schematy nadużyć.Instytucje finansowe zwracają uwagę, że wśród najczęściej spotykanych prób oszustw można wymienić właśnie cyberataki oraz ściśle powiązane z nimi wyłudzenia, nadużycia z wykorzystaniem skradzionych kart kredytowych i nieautoryzowane transakcje na rachunkach klientów.Na wzrost intensywności tego typu zagrożeń w 2023 r. wskazało 40 proc. ankietowanych instytucji finansowych. Analizując odpowiedzi uzyskane w podziale na sektory, szczególną uwagę zwracają wskazania przedstawicieli banków, wśród których 53 proc. ocenia, że intensywność występowania oszustw finansowych wzrosła.Uczestnicy badania ZPF i EY zostali zapytani o to, czy reprezentowane przez nich instytucje są dobrze przygotowane do walki z nadużyciami finansowymi. Zdecydowana większość ocenia, że firmy są raczej dobrze (62 proc.) lub zdecydowanie dobrze (26 proc.) przygotowane na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Wyniki te są zbliżone do tych z 2022 r.Jednocześnie jednak badanie pokazuje, że zmienia się ocena dotycząca poziomu wydatków ponoszonych przez instytucje finansowe na walkę z nadużyciami. 32 proc. (wobec 14 proc. w 2022 r.) respondentów uważa, że wydatki w tym zakresie są zbyt niskie. Zmniejszył się odsetek osób, według których są one na odpowiednim poziomie.Według ankietowanych zmniejszeniu problemu nadużyć na rynku finansowym sprzyjałyby również m.in.: szerszy dostęp do państwowych baz danych oraz rozwój mechanizmów wymiany informacji pomiędzy instytucjami finansowymi.