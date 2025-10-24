Coraz mniej Polaków boi się emerytury, coraz więcej na nią dodatkowo oszczędza

Od 2022 roku w Polsce wyraźnie zmniejsza się liczba osób odczuwających lęk przed życiem na emeryturze, a jednocześnie rośnie grupa systematycznie oszczędzających na ten etap życia. Wyniki kolejnej edycji badania ING Banku Śląskiego pokazują, że obecnie tylko 33% badanych deklaruje obawy dotyczące emerytury, podczas gdy trzy lata temu było to 42%. Popularność produktów emerytalnych podwoiła się, a blisko połowa Polaków oszczędza na swoją przyszłą emeryturę, co wskazuje na wzrost świadomości finansowej i planowania zabezpieczenia na starość.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zmienia się poziom obaw Polaków przed czasem emerytalnym w ostatnich latach.

Jak rośnie liczba osób oszczędzających na emeryturę i korzystających z produktów emerytalnych.

Jakie są główne obawy i oczekiwania Polaków wobec życia na emeryturze.

Jakie kwoty i motywacje kierują Polakami odkładającymi pieniądze na emeryturę.

Wydaje się, że to właśnie wzrost popularności produktów emerytalnych oraz rosnące oszczędności Polaków sprawiły, że znacznie zmniejszyła się liczba osób odczuwających lęk na myśl o emeryturze. W 2022 roku, tę emocję deklarowało 42 proc. badanych, a obecnie już tylko 33 proc. To spadek aż o jedną czwartą na przestrzeni trzech lat – komentuje Daniel Szewieczek, Dyrektor Banku odpowiedzialny za obszar oszczędności w ING Banku Śląskim.

Ile Polacy oszczędzają na emeryturę

Zarówno w danych naszego banku, jak i w wynikach badania widzimy, że coraz więcej osób oszczędza na emeryturę. W tym roku już prawie połowa badanych (47 proc.) zadeklarowała, że odkłada na ten cel. W 2024 było to 39 proc., a w 2022 - 34 proc. – powiedziała Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

Znajomość rozwiązań wspierających oszczędzanie na emeryturę

Badanie zlecone przez ING zostało przeprowadzone na grupie 1258 dorosłych mieszkańców Polski mających dostęp do Internetu. Poprzednie edycje odbyły się w 2022 i 2024 roku. Porównując ich wyniki widać, że rośnie zarówno świadomość, jak i praktyka oszczędzania na emeryturę. Potwierdzają to również dane ING: na przestrzeni ostatnich trzech lat liczba klientów banku posiadających produkty emerytalne wzrosła dwukrotnie.Niemal niezmienne pozostaje natomiast to, czego ludzie obawiają się w związku z emeryturą i na co się cieszą. Jeśli chodzi o obawy, to do najpowszechniejszych należą zły stan fizyczny (55 proc.), brak pieniędzy (50 proc.) oraz brak samodzielności (24 proc.). Natomiast to, co cieszy nas najbardziej, to dużo czasu na odpoczynek (43 proc.) i spełnianie marzeń (40 proc.).Większą skłonność do odkładania na emeryturę widać również w odpowiedziach na pytanie o motywacje do oszczędzania. Na pierwszym miejscu ponownie znalazło się zabezpieczenie na czarną godzinę. Życie na emeryturze uplasowało się na drugim miejscu, jednak cel ten stał się dużo bardziej popularny niż w zeszłym roku. Wówczas wskazało go 14 proc. badanych, a obecnie już 21 proc.Wśród osób oszczędzających na emeryturę ponad jedna trzecia odkłada na ten cel co miesiąc średnio kwotę w przedziale od 101 do 500 zł. Blisko jedna piąta badanych odkłada 501-1000 zł, co dziesiąta 1001-2000 zł, co dwudziesta 2001-3000 i tyle samo ponad 3000 zł. Kwoty powyżej 501 zł częściej odkładają mężczyźni. Największa różnica widoczna jest w najwyższym przedziale, powyżej 3000 zł – takie kwoty odkłada 8 proc. mężczyzn i 2 proc. kobiet.Z roku na rok rośnie też świadomość produktów finansowych, służących oszczędzaniu na emeryturę. Od 2022 roku średnio o około 10 punktów procentowych wzrosła liczba osób, które deklarują, że słyszały o Pracowniczych Planach Kapitałowych (63 proc. w 2025 roku), Indywidualnych Kontach Emerytalnych (61 proc.), Pracowniczych Programach Emerytalnych (41 proc.) oraz Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (41 proc.).W tym roku bank ING po raz pierwszy zapytał, w jaki sposób ankietowani sprawdzali wysokość swojej przyszłej emerytury. Niestety większość z nich – 55 proc. – nie sprawdzała tego w żaden sposób. Wśród osób, które to zrobiły, najpopularniejsze były narzędzia państwowego ubezpieczyciela, czyli kalkulator ZUS (27 proc.) oraz wyliczenia przesłane przez ZUS tradycyjną pocztą (19 proc.).Co zrozumiałe, odsetek osób, które sprawdzają wysokość emerytury zwiększa się wraz z wiekiem. Najrzadziej robiły to osoby w wieku 18-24 lat (23 proc.), a najczęściej osoby 55+ (54 proc.). W młodszych grupach nieco popularniejsze są kalkulatory na stronach banków – korzystanie z nich zadeklarowało ponad 7 proc. osób w wieku 18-44 lat, podczas gdy już tylko 2 proc. badanych z grupy 55+.