Złoto bije rekordy cen i popytu. Efekt owczego pędu czy świadoma inwestycja?

W 2025 roku ceny złota osiągnęły historyczne maksimum. Mimo rekordowych cen sięgających ponad 3760 USD za uncję (wzrost o +43,29% od początku roku) zainteresowanie kruszcem w Polsce rośnie w szybkim tempie. Za tak dynamicznym wzrostem stoją czynniki geopolityczne, inflacyjne obawy oraz mechanizm bezpiecznej przystani, który kieruje inwestorów ku złotu w czasach niepewności. Eksperci jednak ostrzegają przed pochopnymi decyzjami zakupowymi pod wpływem euforii.

Co napędza popyt na metal, który nie zna granic?

Światowe rynki obserwują kolejną falę wzrostów, a notowania złota biją rekord za rekordem. Widzimy trzy główne czynniki, które stoją za tym trendem: osłabienie dolara, oczekiwania na obniżki stóp procentowych w USA oraz rosnący popyt instytucjonalny, zwłaszcza ze strony banków centralnych.



Coraz częściej pojawia się też pytanie, gdzie leży sufit dla złota. W krótkiej perspektywie psychologiczna bariera może przesuwać się coraz wyżej – ponieważ inwestorzy reagują zarówno na dane makroekonomiczne, jak i na wydarzenia geopolityczne – komentuje Tomasz Gessner, główny analityk Tavex.

Owczy pęd?

W momentach napięć geopolitycznych złoto w naturalny sposób pełni rolę „bezpiecznej przystani” dla inwestorów. Trzeba jednak pamiętać, że najrozsądniej jest podejmować decyzje zakupowe w spokojniejszych momentach, unikając działania w owczym pędzie – komentuje Grzegorz Nowakowski, Public Affairs Manager w Tavex.

Czego szukają konsumenci?