Rynek złota: NBP kluczowym graczem, Chiny z większym apetytem na kruszec

W całym 2024 roku Narodowy Bank Polski kupił blisko 90 ton kruszcu. To oznacza, że zbliżamy się do założonego przez NBP celu 20% udziału złota w aktywach rezerwowych naszego kraju. Do regularnych zakupów wrócił też Ludowy Bank Chin, który w grudniu zwiększył swoje rezerwy o 10 ton złota.

Grudzień na rynku złota słabszy od oczekiwań

Kliknij, aby powiekszyć fot. PublicDomainPictures z Pixabay Polska potęgą złota Narodowy Bank Polski zapisze się w ubiegłorocznych annałach jako jeden z kluczowych graczy na rynku złota. W 2024 roku bank centralny kupił blisko 90 ton kruszcu, co podniosło nasze rezerwy złota do poziomu 448,2 tony.

Kluczowe czynniki wpływające na rynek złota

Polska potęgą złota

Złoto kluczowym aktywem w rezerwach

W Chinach rośnie popyt na kruszec

Złoto rozpoczęło ubiegły tydzień z ceną na poziomie około 2630 dolarów za uncję. Potem kurs sukcesywnie zaczął piąć się w górę, rosnąc najpierw na fali słabszych niż oczekiwano danych o zatrudnieniu w sektorze prywatnym. Z kolei w miniony piątek, po publikacji kolejnych wskaźników, złoto wystrzeliło na pułap 2700 USD/oz.Była to dość nieoczekiwana reakcja na raport amerykańskiego Departamentu Pracy, który wykazał, że liczba miejsc pracy poza rolnictwem w grudniu 2024 roku wzrosła o 256 000, znacznie przekraczając konsensus prognozowany przez Reutersa na poziomie 160 000 i przewyższając skorygowaną liczbę 227 000 z listopada.Wzrost cen złota był sprzeczny z tym, czego spodziewało się wielu traderów po tak dobrych danych o zatrudnieniu. Zwiększyło się bowiem prawdopodobieństwo (obecnie wynosi 97,3%), że Rezerwa Federalna nie obniży stóp procentowych w styczniu, a szanse, że Fed utrzyma obecne stopy również na posiedzeniu FOMC w marcu są szacowane na 77,9%.Według najnowszego raportu Światowej Rady Złota, grudzień 2024 roku był rozczarowującym miesiącem na rynku. Cena kruszcu spadła o 1,6%, co mocno rozminęło się z oczekiwaniami analityków. Motorem spadku cen, jak wskazuje Gold Return Attribution Model (GRAM), był silny rajd indeksu dolara amerykańskiego. To skutecznie ograniczyło popyt na złoto, podnosząc atrakcyjność innych aktywów.Niemniej jednak, styczeń 2025 roku przyniósł nową dawkę niepewności na rynkach obligacji, co może zwiększyć zainteresowanie inwestorów złotem jako bezpieczną przystanią. Zbliżające się zmiany administracyjne w Stanach Zjednoczonych oraz obawy dotyczące pułapu zadłużenia budują napięcie, które też może skutkować wzrostem cen kruszcu w pierwszym kwartale bieżącego roku.Narodowy Bank Polski zapisze się w ubiegłorocznych annałach jako jeden z kluczowych graczy na rynku złota . W 2024 roku bank centralny kupił blisko 90 ton kruszcu, co podniosło nasze rezerwy złota do poziomu 448,2 tony. Tym samym Polska zbliża się do takich potęg jak Europejski Bank Centralny, którego rezerwy wynoszą obecnie 506,5 tony. Na oficjalne potwierdzenie tych danych przez NBP musimy poczekać do 21 stycznia.Warto podkreślić, że zgodnie z planami Narodowego Banku Polskiego, złoto ma docelowo stanowić 20% całkowitych rezerw walutowych naszego kraju. Aktualnie wartość ta wynosi 16,86%, co sugeruje, że w nadchodzących latach możemy spodziewać się kolejnych znaczących zakupów. Rola złota w polskich rezerwach jest szczególnie istotna w kontekście budowania stabilności finansowej kraju.Według analityków, decyzje NBP o lokowaniu środków w złoto wpisują się w globalny trend umacniania aktywów rezerwowych odpornych na zmienność rynkową. Co więcej, polska polityka magazynowania kruszcu w krajowych skarbcach oraz w międzynarodowych lokalizacjach, takich jak Londyn i Nowy Jork, podkreśla strategiczne podejście do zarządzania tym zasobem.NBP od kilku lat konsekwentnie zwiększa swoje rezerwy złota. W latach 2023–2024 bank centralny zakupił łącznie niemal 220 ton kruszcu, co czyni Polskę jednym z najaktywniejszych graczy na światowym rynku. Decyzje te nie tylko wspierają stabilność finansową kraju, ale również wzmacniają jego pozycję w międzynarodowym systemie monetarnym.Złoto od dawna odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu rezerw walutowych Polski. Po latach marginalizacji tego aktywa, w ostatniej dekadzie zauważalny jest powrót do jego znaczenia jako strategicznego zasobu. Obecne działania NBP to kontynuacja tradycji umacniania pozycji Polski w światowej gospodarce poprzez budowę rezerw odpornych na wahania rynkowe.Nie można też pominąć aspektu prestiżowego: Polska, zajmując 12. miejsce na świecie pod względem posiadanych rezerw złota (wedle danych Światowej Rady Złota na koniec trzeciego kwartału 2024 roku), staje się przykładem dla innych państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wzrost zasobów złota buduje wiarygodność finansową kraju i zwiększa jego odporność na globalne kryzysy gospodarcze.Z kolei Chiny - jako największy konsument złota na świecie - kontynuują intensywne zakupy kruszcu. W grudniu Ludowy Bank Chin nabył kolejne 10 ton złota, co podniosło jego rezerwy do imponującego poziomu 2280 ton. W całym 2024 roku rezerwy banku centralnego wzrosły łącznie o 44 tony. Analitycy Commerzbank uważają, że PBoC będzie kontynuował zakupy i zwracają uwagę na kilka kluczowych trendów w Chinach:Rynek złota w 2025 roku stoi przed wieloma wyzwaniami i możliwościami. Konsolidacja cen w pierwszym kwartale wydaje się prawdopodobna, jednak rosnąca niepewność na rynkach finansowych oraz popyt ze strony banków centralnych i konsumentów w Azji mogą wspierać ceny kruszcu w dłuższej perspektywie.Czy złoto utrzyma swoją pozycję jako bezpieczna przystań w czasach globalnej niepewności? Rok 2025 z pewnością przyniesie odpowiedź na to pytanie.