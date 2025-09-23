Planujesz zakup roweru elektrycznego? Państwo dopłaci ci nawet 4,5 tys. zł

Czy e-rowery podbiją polskie drogi i chodniki? Biorąc pod uwagę nowy program dopłat, wcale niewykluczone, że Polacy masowo przesiądą się na elektryczne jednoślady. Nawet 4500 zł wsparcia, niższe koszty utrzymania, większy komfort jazdy i rosnące zastosowanie w biznesie czynią z nich kuszącą alternatywę dla samochodów. Eksperci ostrzegają jednak, że aby boom na e-rowery stał się trwały, potrzebne są zmiany w infrastrukturze, regulacjach i podejściu do bezpieczeństwa.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakich zasadach działa program dopłat „Mój Rower Elektryczny 2025”?

Jakie wymogi techniczne muszą spełniać rowery, aby uzyskać dofinansowanie?

Dlaczego e-rowery zyskują popularność w branży dostaw i logistyki?

Jakie są największe bariery i wyzwania dla rozwoju rynku rowerów elektrycznych w Polsce?

Nawet 4500 zł dopłaty do e-rowerów?

Choć większość krajów europejskich wyprzedza Polskę w sprzedaży jednośladów, udział rowerów elektrycznych na polskim rynku z roku na rok stopniowo się zwiększa. Co więcej, analitycy szacują, że rozwój sprzedaży rowerów elektrycznych może być znacznie szybszy niż na Zachodzie. Wszystko za sprawą kolejnego programu dofinansowań, którego celem jest zmniejszenie bariery cenowej, która skutecznie odstrasza wielu Polaków. Zwłaszcza, że rowery elektryczne mogą być nie tylko wygodnym sposobem na rekreację po godzinach pracy, ale realnym źródłem całkiem niezłych dochodów – podpowiada Wiktor Grejber, Co-founder Natviol, aplikacji rozliczeniowej dla kierowców i kurierów.

Komentarz z branży rowerowej

Nowy program rządowy działa w trybie „kto pierwszy, ten lepszy”, dlatego warto już dziś dokładnie przemyśleć zakup. Rower elektryczny jest doskonałym pomysłem na obniżenie kosztu codziennych przejazdów oraz rozwój biznesów opartych na współpracy w charakterze dostawcy lub kuriera aplikacyjnego. Rowery i wózki elektryczne są obecnie bardzo popularne w branży food delivery, która jest wyjątkowo przyszłościowa. – podkreśla Wiktor Grejber z Natviol.



Rosnąca popularność elektrycznych jednośladów wiąże się także z czujniejszymi kontrolami oraz dotkliwymi zmianami w obowiązujących przepisach prawa. Jako członek Polskiego Związku Partnerów Aplikacyjnych zwracamy szczególną uwagę na budowanie i przestrzeganie standardów, których celem jest nie tylko bezpieczeństwo kierujących, ale także poprawa jakości świadczonych usług oraz budowanie zaufania w relacjach z klientami. – dodaje.

O czym warto pamiętać, przesiadając się na rower elektryczny?

