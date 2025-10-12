Kredyt hipoteczny wspólnie z rodzicem, czyli jak zwiększyć zdolność kredytową

Coraz więcej Polaków, zwłaszcza młodych osób, które dopiero zaczynają życie zawodowe, staje przed wyzwaniem niskiej zdolności kredytowej przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Popularnym rozwiązaniem jest wspólny kredyt z rodzicem lub partnerem, który zwiększa szanse na uzyskanie finansowania i umożliwia szybszy zakup własnego mieszkania. W artykule wyjaśniamy, jak działa takie wsparcie, kiedy ma sens oraz jakie niesie ze sobą korzyści i ryzyka.

Przeczytaj także: Kredyty mieszkaniowe: błędy kredytobiorców

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego wspólny kredyt z rodzicem zwiększa zdolność kredytową.

Kto najczęściej korzysta z takiego rozwiązania i jakie są ograniczenia wiekowe.

Jak wygląda proces składania wniosku i późniejszego odłączania współkredytobiorcy.

Jakie ryzyka wiążą się z udziałem rodziców w kredycie hipotecznym.

Kredyt z partnerem lub rodzicem – kiedy ma sens?

Co daje przystąpienie do kredytu bliskiej osoby?

Zwiększa się zdolność kredytowa – bank bierze pod uwagę dochody obu stron.

Możesz kupić większe mieszkanie lub wybrać lepiej skomunikowaną lokalizację.

Często udaje się skrócić czas oczekiwania na zakup własnego M o kilka lat.

Jak krok po kroku wygląda to w praktyce?

Składasz wniosek kredytowy wspólnie z partnerem/rodzicem. Bank analizuje zdolność wszystkich kredytobiorców. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji – podpisujecie umowę kredytową. Po kilku latach (a nawet miesiącach) – możesz złożyć wniosek o odłączenie współkre-dytobiorcy od kredytu, jeśli spełniasz wymagania (dochód, stabilność zatrudnienia itp.).

Kiedy prosisz rodziców o wsparcie

Dlaczego włączanie dziadków do kredytu to nie zawsze dobry pomysł?

Czy wsparcie może być tymczasowe?