RPP obniżyła stopy procentowe. Ile zyskają kredytobiorcy?

Ocena skutków ostatniej, nieoczekiwanej decyzji RPP z punktu widzenia obecnych kredytobiorców będzie łatwiejsza, jeśli weźmiemy pod uwagę trzy przykładowe kredyty ze zmiennym oprocentowaniem posiadające marżę 1,50%. Teraz oprocentowanie wspomnianych "hipotek" wynosi 8,40%, ponieważ bank wziął pod uwagę stopę WIBOR 3M z początku bieżącego kwartału (6,90%).

Kredyt o wartości 350 000 zł (25 lat) - spadek z 2795 zł do 2586 zł

Kredyt o wartości 450 000 zł (30 lat) - spadek z 3428 zł do 3146 zł

Kredyt o wartości 550 000 zł (35 lat) - spadek z 4067 zł do 3708 zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Możliwy wpływ decyzji RPP na raty spłacanych kredytów mieszkaniowych Przy kredycie o wartości 550 000 zł (35 lat) rata może spaść z 4067 zł do 3708 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Pamiętajmy, że WIBOR 3M spadał już od 10 lipca, gdyż rynki spodziewały się obniżki stóp procentowych NBP przed wyborami (oczywiście, nie tak nagłej). Na początku października br. bank przy ustalaniu oprocentowania przykładowych kredytów uwzględni nowy poziom WIBOR-u. Załóżmy optymistycznie dla kredytobiorców, że będzie wynosił on 6,00%. W takim przypadku, równe raty przykładowych, zaciągniętych wcześniej kredytów spadną następująco:(wysokość rat kredytu obliczysz wykorzystując nasz bezpłatny kalkulator kredytowy Powyższe spadki rat na pewno mogą być odczuwalne dla budżetu domowego. Pamiętajmy, że skutki śmiałego posunięcia Rady Polityki Pieniężnej odczują też przyszli kredytobiorcy. Mowa o wzroście zdolności kredytowej. W przypadku standardowego kredytu mieszkaniowego na zmienną stopę (poza programem BK 2%), zdolność kredytowa rodziny „2+1” z dochodem netto 8000 zł może wzrosnąć z 365 000 zł do 390 000 zł. Te obliczenia zakładają okres spłaty wynoszący 25 lat, maksymalny stosunek równej raty do dochodu netto na poziomie 47%, bufor na wypadek wzrostu stóp procentowych jako 2,50 punktu procentowego i spadek średniego zmiennego oprocentowania nowych kredytów z 9,2% (dane NBP dla lipca br.) do 8,3%.