Kredyty hipoteczne tanieją. Sprawdź, ile możesz zyskać po decyzji RPP

Czy wrzesień przyniesie kolejne obniżki stóp procentowych i odczuwalną ulgę dla kredytobiorców? Wszystko wskazuje na to, że tak – inflacja spada, WIBOR jest coraz niższy, a banki prezentują coraz to atrakcyjniejsze oferty. Dla posiadaczy kredytów hipotecznych to szansa na mniejsze raty, a dla kupujących – na większą zdolność kredytową. Rynek nieruchomości czeka na decyzję RPP, która może przyspieszyć tempo transakcji mieszkaniowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniły się stopy procentowe w ostatnich miesiącach i co planuje RPP we wrześniu?

Dlaczego spadający WIBOR i inflacja sprzyjają kredytobiorcom hipotecznym?

O ile może zmniejszyć się rata kredytu hipotecznego po wrześniowej obniżce?

Jakie skutki dla rynku nieruchomości mogą przynieść niższe stopy procentowe?

Jak wygląda sytuacja na dziś?

Przed wrześniowym posiedzeniem RPP oprocentowania kredytów i WIBOR zaczynają spadać

WIBOR 1 miesięczny (1 M) na poziomie 4,94% (spadek o 0,03 pkt proc.)

na poziomie (spadek o 0,03 pkt proc.) WIBOR 3 miesięczny (3 M) ok. 4,84%

Co oznacza obniżka stóp dla kredytobiorców?

Dla osób posiadających już kredyt hipoteczny to kolejny krok w stronę odciążenia domowego budżetu. Po latach rekordowo wysokich rat spowodowanych gwałtownymi podwyżkami stóp każda obniżka jest realną ulgą. Z kolei dla planujących dopiero zaciągnąć kredyt hipoteczny oznacza to natomiast większą zdolność kredytową. Banki, licząc zdolność, zakładają poziom oprocentowania – a niższe oprocentowanie to niższa rata, a więc możliwość pożyczenia wyższej kwoty przy tych samych dochodach, podkreśla Tomasz Kosiba, Dyrektor Sprzedaży Credipass.

Czy rynek nieruchomości wrzuci piąty bieg?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czas sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego w okresie I-VI 2025 Średni czas sprzedaży mieszkania na rynku wtórnym w największych miastach to 135 dni Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Co może wydarzyć się we wrześniu?

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka stóp procentowych o 0,25 pkt proc. – czyli kontynuacja tego, co widzieliśmy w maju i lipcu. Dla kredytobiorców to oznacza mniejsze raty, dla nowych klientów – większą dostępność finansowania, a dla rynku nieruchomości – potencjalnie rosnący popyt i presję na wzrost cen, podsumowuje Tomasz Kosiba z Credipass.