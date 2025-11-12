eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweRaty kredytów mieszkaniowych niższe o 25%. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Raty kredytów mieszkaniowych niższe o 25%. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

2025-11-12 00:30

Raty kredytów mieszkaniowych niższe o 25%. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić

Kalkulacje wskazują, że rata kredytu jest o około 1/4 niższa aniżeli 3 lata temu © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Mniej więcej o 1/3 spaść mogło oprocentowanie kredytu mieszkaniowego w ciągu ostatnich 3 lat. Wszystko za sprawą cięć stóp procentowych, które przekładają się nie tylko na tańsze kredyty, ale też słabsze oprocentowanie depozytów. Skutkiem jest dziś rekordowa zdolność kredytowa, ale też fakt, że w kieszeniach kredytobiorców zostało prawie 16 miliardów złotych, których nie musieli przeznaczać na odsetki.

Przeczytaj także: Raty kredytów zaczęły spadać, a zdolność kredytowa wzrosła

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego rata kredytu spada wolniej niż jego oprocentowanie?
  • Ile Polacy zaoszczędzili dzięki niższym odsetkom i wakacjom kredytowym?
  • W jaki sposób obniżki stóp procentowych wpłynęły na oprocentowanie lokat i decyzje oszczędzających?

Dokładnie 7 listopada 2022 roku WIBOR 3M osiągnął najwyższy poziom na przestrzeni ostatnich lat. Od tego czasu spadł już z 7,61% do 4,3% (wg danych opublikowanych na koniec 6 listopada 2025 roku). To przekłada się na niższe oprocentowanie kredytów i depozytów.

Oczywiście w przypadku „hipotek” do stawki WIBOR trzeba jeszcze dodać marżę banku. To dlatego w listopadzie 2022 roku średnie oprocentowanie nowoudzielanych kredytów ze zmiennym oprocentowaniem przekroczyło wg danych NBP 9,6%. Teraz, gdy WIBOR jest już znacznie niżej, stawka ta ma już podstawy, aby spaść w okolice 6,3%, czyli o prawie 1/3, a to wciąż najpewniej nie koniec.
WIBOR 3M na tle aktualnej stopy referencyjnej NBP
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

WIBOR 3M na tle aktualnej stopy referencyjnej NBP

W ciągu zaledwie 3 lat sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Zaskakująco trafna projekcja inflacji sprzed 3 lat


Nie powinno ulegać wątpliwości, że w ciągu zaledwie 3 lat sytuacja zmieniła się o 180 stopni. W listopad 2022 roku wchodziliśmy po rekordowo mocnym zacieśnianiu polityki monetarnej (stopa referencyjna w ciągu roku wzrosła z 0,1% do 6,75%).

Gdyby tego było mało, to jeszcze na początku listopada rynek oczekiwał wciąż dalszych podwyżek stóp procentowych. Dopiero po drugiej z rzędu decyzji o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian, przewidywania ekonomistów zaczęły się odmieniać.

Taką rynkową woltę wsparła też projekcja inflacji, której trafność po 3 latach jest dziś trudna do przecenienia. Warto mieć świadomość, że pod koniec burzliwego 2022 roku zespół NBP celnie ocenił, że w perspektywie 3 lat inflacja powinna wrócić w okolice celu banku centralnego, a więc z poziomu dwucyfrowego w okolice 2,5%.

Teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W bieżącym roku nastąpiła już seria cięć, która sprowadziła podstawową stopę procentową do poziomi 4,25%. Co więcej, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przed nami jeszcze ciąg dalszy łagodzenia monetarnego. Cięcia nie da się wykluczyć nawet na grudniowym posiedzeniu RPP, choć dziś ekonomiści uznają, że większe prawdopodobieństwo takich ruchów pojawi się w 2026 roku.
Faktyczne zmiany inflacji na tle prognoz banku centralnego
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Faktyczne zmiany inflacji na tle prognoz banku centralnego

Rynkową woltę wsparła też projekcja inflacji, której trafność po 3 latach jest dziś trudna do przecenienia

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Rata spada wolniej niż oprocentowanie


Jakie są realne konsekwencje spadku oprocentowania? Przy kredycie zaciągniętym na 25 lat i kwotę 400 tysięcy złotych miesięczna rata w listopadzie 2022 roku przekroczyć mogła 3,5 tys. złotych. Teraz idąc po taki kredyt należy się przygotować na ratę na poziomie około 2650 złotych. To oznacza spadek o około 1/4.

Tu niezbędnych jest kilka słów wyjaśnienia. Pojawia się bowiem podstawowe pytanie - dlaczego rata spadła o 25%, jeśli oprocentowanie spadło o 1/3? Wytłumaczeniem jest tu mechanizm najpopularniejszych w Polsce rat stałych (nie mylić z kredytem ze stałym oprocentowaniem).

System rat stałych w odróżnieniu od rat malejących w uproszczeniu działa tak, że uśrednia wysokość raty w całym okresie kredytowania. W uproszczeniu - jeśli oprocentowanie, a więc też i odsetki są wysokie, to „niewiele miejsca” w racie kredytowej zostaje na spłatę kapitału. Gdy jednak oprocentowanie kredytu spada, to niższe odsetki dają przestrzeń do szybszego spłacania kapitału. To dlatego w tym systemie spłaty kredytu raty spadają wolniej niż oprocentowanie.

Jako ciekawostkę warto dodać, że większość osób, które w listopadzie 2022 roku spłacały kredyty, na przestrzeni ostatnich lat obserwowały postępujący spadek wysokości raty. Dotyczy to oczywiście posiadaczy złotowych kredytów mieszkaniowych ze zmiennym oprocentowaniem. To oni mogli przez ostatnie 3 lata zaoszczędzić łącznie prawie 16 mld złotych z tytułu spadku odsetek.

W praktyce wynik ten był jednak pewnie niższy, bo w okresie drogich kredytów sporo osób decydowało się na nadpłaty lub nawet całkowite wcześniejsze spłaty posiadanych długów. Niemało osób decydowało się też na zamianę kredytu ze zmiennym oprocentowaniem na dług z okresowo stałym oprocentowaniem.

Z drugiej strony same wakacje kredytowe – mające ulżyć kredytobiorcom przy okazji wysokich stóp procentowych – pozwoliły na dodatkową ulgę w domowych budżetach kredytobiorców na poziomie około 15,5 mld złotych. Tak sugerują szacunki ZBP z końcówki 2024 roku.
Rata kredytu zaciągniętego na 25 lat i 400 tys. zł
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Rata kredytu zaciągniętego na 25 lat i 400 tys. zł

Przy kredycie zaciągniętym na 25 lat i kwotę 400 tysięcy złotych miesięczna rata w listopadzie 2022 roku przekroczyć mogła 3,5 tys. złotych

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Oprocentowanie lokat spadło już o około połowę


Niższe stopy procentowe cieszyć mogą kredytobiorców, ale martwią oszczędzających. Jeszcze pod koniec 2022 roku przeciętna bankowa lokata oprocentowana była na ponad 6,3%.

Najnowsze dane NBP dostępne są za wrzesień 2025 roku. Już wtedy przeciętne oprocentowanie faktycznie zakładanych lokat stopniało do 3,6%. Teraz jest ono niemal na pewno niższe, bo przecież w międzyczasie RPP obniżyła jeszcze stopy procentowe w sumie o kolejne 0,5 pkt. proc.

Jeśli wziąć pod uwagę dostępne prognozy, to już niebawem przeciętne oprocentowanie oszczędności może w bankach spaść poniżej 3%. Jest to ważne z punktu widzenia rynku mieszkaniowego, bo przy tak niskim oprocentowaniu, oszczędzający mogą szukać bardziej zyskownych sposobów na lokowanie kapitału.
Średnie oprocentowanie lokat
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Średnie oprocentowanie lokat

Już niebawem przeciętne oprocentowanie oszczędności może w bankach spaść poniżej 3%

Kliknij, aby przejść do galerii (5)


Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości
Przeczytaj także: Raty kredytów hipotecznych mogą spaść o prawie 20% Raty kredytów hipotecznych mogą spaść o prawie 20%

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: raty kredytów, kredyty hipoteczne, kredyty mieszkaniowe, oprocentowanie kredytów hipotecznych, oprocentowanie, stopy procentowe, zdolność kredytowa, obniżka stóp procentowych, WIBOR, oprocentowanie stałe, oprocentowanie zmienne

Przeczytaj także

Zdolność kredytowa wyższa o 1/4, a kredyty hipoteczne oprocentowane na niewiele ponad 6%

Zdolność kredytowa wyższa o 1/4, a kredyty hipoteczne oprocentowane na niewiele ponad 6%

Zdolność kredytowa nigdy nie była wyższa. 1 mln zł na horyzoncie?

Zdolność kredytowa nigdy nie była wyższa. 1 mln zł na horyzoncie?

Mamy rekord zdolności kredytowej. Ile banki pożyczą rodzinie 2+1?

Mamy rekord zdolności kredytowej. Ile banki pożyczą rodzinie 2+1?

Zdolność kredytowa w V 2025 z nowym rekordem

Zdolność kredytowa w V 2025 z nowym rekordem

Zdolność kredytowa w IV 2025 dalej w górę

Zdolność kredytowa w IV 2025 dalej w górę

Zdolność kredytowa w III 2025 w górę

Zdolność kredytowa w III 2025 w górę

Raty kredytów ze stałym oprocentowaniem wzrosną skokowo

Raty kredytów ze stałym oprocentowaniem wzrosną skokowo

Zdolność kredytowa w II 2025 czeka na cięcia stóp procentowych

Zdolność kredytowa w II 2025 czeka na cięcia stóp procentowych

Zdolność kredytowa w I 2025 stopniała

Zdolność kredytowa w I 2025 stopniała

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Oszczędności nie rosną, dysproporcje - tak. Nowe badanie ujawnia, kto śpi spokojnie

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Dłużnicy alimentacyjni ciągle bezkarni?

Dłużnicy alimentacyjni ciągle bezkarni?

Fundusze mieszane: warto czy nie?

Fundusze mieszane: warto czy nie?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jakość danych największą barierą dla sztucznej inteligencji?

Jakość danych największą barierą dla sztucznej inteligencji?

Zakupy online zamiast kolejek. Świąteczny e-commerce bije rekordy popularności

Zakupy online zamiast kolejek. Świąteczny e-commerce bije rekordy popularności

Trzy sposoby, jak przestać bać się porażki i działać efektywnie

Trzy sposoby, jak przestać bać się porażki i działać efektywnie

Co robić, gdy spóźnisz się na samolot? Praktyczne porady i rozwiązania dla pasażera

Co robić, gdy spóźnisz się na samolot? Praktyczne porady i rozwiązania dla pasażera

Pokolenie X walczy o przetrwanie: za starzy do pracy, za młodzi na emeryturę

Pokolenie X walczy o przetrwanie: za starzy do pracy, za młodzi na emeryturę

Opel Astra Sports Tourer Diesel - praktyczne i oszczędne kombi w kompaktowym wydaniu

Opel Astra Sports Tourer Diesel - praktyczne i oszczędne kombi w kompaktowym wydaniu

Badania internetu Gemius/PBI X 2025

Badania internetu Gemius/PBI X 2025

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: