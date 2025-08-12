Co daje EKUZ, jak ją uzyskać i kiedy warto dokupić dodatkowe ubezpieczenie podróżne

Nagłe choroby, wypadki czy opóźnione loty mogą zepsuć każdą podróż. EKUZ daje dostęp do publicznej opieki zdrowotnej w Europie, a dodatkowe polisy turystyczne pokrywają m.in. koszty leczenia, transportu medycznego czy utraty bagażu. Teraz kartę EKUZ można odebrać nawet na lotnisku - w kilkanaście minut przed odlotem.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) podczas podróży w krajach UE i EOG

Jakie dodatkowe ubezpieczenia turystyczne warto rozważyć przed wyjazdem

Jak wyrobić EKUZ online, w NFZ lub bezpośrednio na lotnisku w kilkanaście minut

Dlaczego posiadanie EKUZ i polisy turystycznej zapewnia spokój i oszczędności w podróży

Czym jest EKUZ

Kartę EKUZ może wyrobić każda osoba objęta ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, w tym:

pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę,

przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,

studenci posiadający ważne ubezpieczenie zdrowotne,

emeryci i renciści objęci systemem ubezpieczeń społecznych,

członkowie rodziny osób ubezpieczonych zgłoszeni do ubezpieczenia jako współubezpieczeni, w tym małżonkowie oraz dzieci,

dzieci do 18 roku życia, a także młodzież do 26 lat, jeśli kontynuują naukę i są zgłoszone do ubezpieczenia jako członkowie rodziny.

Gdzie i jak można zamówić kartę EKUZ

online przez platformę ePUAP lub profil zaufany NFZ

osobiście w oddziale NFZ w swoim regionie, listownie wysyłając wniosek pocztą

w swoim regionie, listownie wysyłając wniosek pocztą a także na wybranych polskich lotniskach. Obecnie usługa ta jest dostępna na lotniskach w Łodzi, Warszawie Lotnisko Chopina oraz Krakowie.

Dlaczego warto mieć EKUZ

Bezpieczeństwo zdrowotne — zapewnia dostęp do publicznej opieki medycznej w krajach UE i EFTA,

Oszczędność — leczenie bez dodatkowych kosztów lub za znacznie niższą cenę niż w prywatnych placówkach,

Spokój na podróży — nie musisz martwić się o nieprzewidziane problemy zdrowotne.

Karta EKUZ to ubezpieczenie zdrowotne, ale nie gwarantuje odszkodowania za problemy z lotem

Planując wyjazd za granicę, warto zadbać o odpowiednią ochronę zdrowotną. Nagłe choroby, wypadki czy problemy podczas podróży mogą się zdarzyć każdemu, dlatego dobrze jest mieć ubezpieczenie, które pozwoli uniknąć wysokich kosztów leczenia lub innych niespodzianek. Podstawową formą zabezpieczenia w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Poza nią, podróżni mogą wykupić dodatkowe polisy turystyczne, które obejmują np. koszty transportu medycznego, ubezpieczenie bagażu czy odpowiedzialności cywilnej. Dla pasażerów dostępne są też inne formy wsparcia, takie jak prawa pasażera w przypadku opóźnień i odwołań lotów.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to bezpłatny dokument wydawany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Potwierdza, że jesteś objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce i umożliwia korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na takich samych zasadach, jak obywatele tych państw. EKUZ przydaje się nie tylko turystom, ale także osobom wyjeżdżającym na delegacje, do pracy sezonowej czy na studia.Dzięki temu karta EKUZ obejmuje zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież, zapewniając im dostęp do publicznej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą.Kartę EKUZ można zamówić na kilka sposobów:Odbiór karty na lotnisku to wyjątkowo wygodna opcja dla osób podróżujących, które potrzebują dokumentu na ostatnią chwilę lub zapomniały o jego wyrobieniu wcześniej. Procedura jest szybka i prosta — wystarczy okazać dowód tożsamości, a karta jest drukowana i wydawana na miejscu, zwykle w ciągu kilkunastu minut. Dzięki temu rozwiązaniu można zaoszczędzić czas i uniknąć stresu przed wyjazdem, odbierając gotową kartę tuż przed odlotem.Wyrobienie EKUZ na lotnisku ułatwia podróż, ponieważ eliminuje konieczność wcześniejszego planowania i załatwiania formalności w oddziałach NFZ czy online, co bywa kłopotliwe zwłaszcza przy nagłych wyjazdach. Z tej możliwości najczęściej korzystają osoby podróżujące służbowo, studenci wyjeżdżający na wymiany zagraniczne oraz turyści, którzy z różnych powodów nie zdążyli wcześniej zamówić karty.Co ważne,Posiadanie karty EKUZ to podstawa bezpieczeństwa podczas podróży po Europie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego tow Polsce, który uprawnia do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach UE i EFTA na takich samych zasadach jak mieszkańcy tych państw. Kartę można wyrobić online, osobiście w oddziale NFZ, listownie lub odebrać na wybranych lotniskach, np. w Łodzi — co jest wygodną opcją dla osób podróżujących.Jednak warto pamiętać, że EKUZ chroni wyłącznie w zakresie publicznej opieki zdrowotnej i nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, ani usług prywatnych. Ponadto, karta EKUZ nie zapewnia ochrony w przypadku problemów związanych z lotami, takich jak opóźnienia czy odwołania. W takich sytuacjach pasażerowie mają osobne prawa i mogą ubiegać się o odszkodowanie na podstawie unijnych przepisów dotyczących praw pasażerów lotniczych.Jak podkreśla ekspert do praw pasażerów z AirCashBack, karta EKUZ to ważny element ochrony zdrowotnej podczas podróży, ale nie zastąpi ubezpieczenia na wypadek problemów z lotem. Dlatego warto rozważyć dodatkowe ubezpieczenia obejmujące opóźnienia, odwołania czy utratę bagażu. Niezależnie od wykupionego ubezpieczenia, prawa pasażerów chronione są rozporządzeniem UE i stanowią podstawę do ubiegania się o odszkodowanie z linii lotniczej.