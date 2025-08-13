eGospodarka.pl
Fed bliżej cięcia stóp

2025-08-13 11:06

Inflacja CPI w USA za lipiec wyniosła 2.7% r/r. Raport ten wzmocnił przekonanie inwestorów, że Rezerwa Federalna może rozpocząć cykl luzowania polityki pieniężnej już we wrześniu. Prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych wzrosło do 90%, a coraz większa grupa uczestników rynku zaczyna również zakładać bardziej agresywny ruch - o 50 punktów bazowych.

Indeksy amerykańskie odebrały te informacje bardzo pozytywnie. NASDAQ100 zakończył sesję rekordowym poziomem 23839 pkt, tak samo jak SP500, które zakończyło dzień na poziomie 6445 pkt.

Mimo oczekiwań co do cięć, dane makroekonomiczne nie dają Fed pełnej swobody działania. Inflacja bazowa wzrosła w lipcu najmocniej od początku roku, co może skłaniać bank centralny do ostrożności. Ekonomiści podkreślają, że decyzja we wrześniu nie jest jeszcze przesądzona – przed posiedzeniem Fed zaplanowanym na 16–17 września opublikowane zostaną jeszcze kluczowe dane z rynku pracy oraz kolejne odczyty inflacyjne, które mogą przechylić szalę decyzji.

Na rynku dłużnym dominują mieszane sygnały. Skew opcji na obligacje skarbowe pozostaje blisko neutralnego poziomu, choć w segmencie obligacji długoterminowych zauważalna jest lekka przewaga opcji put, sugerująca oczekiwania wzrostu rentowności. Jedna z transakcji zakłada właśnie taki scenariusz – wzrost rentowności 10-letnich papierów do około 4.33%, z premią przekraczającą 1 mln USD. Z danych CFTC wynika, że zarządzający aktywami zwiększają pozycje długie na obligacjach długoterminowych, podczas gdy fundusze hedgingowe grają na ich spadek, zwiększając pozycje krótkie. Wyraźna rozbieżność strategii tych dwóch grup inwestorów świadczy o rosnącej niepewności co do dalszego kierunku rynku obligacji oraz polityki monetarnej w USA.
oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: Fed, USA

