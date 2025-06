Czekając na Fed: Inflacja stabilna, ryzyko pozostaje

Rezerwa Federalna w USA najprawdopodobniej po raz czwarty z rzędu pozostawi stopy procentowe bez zmian, co odzwierciedla ostrożne podejście do prowadzenia polityki pieniężnej w warunkach utrzymującej się niepewności gospodarczej. Spodziewane jest pozostawienie stopy referencyjnej w przedziale 4.25–4.5%. Prawdopodobna decyzja może wynikać z konieczności dalszego monitorowania wpływu działań administracji prezydenta Donalda Trumpa, w szczególności polityki celnej, na inflację i wzrost gospodarczy. Fed nie chce podejmować pochopnych kroków w sytuacji, gdy potencjalne zmiany taryf celnych mogą ponownie wywołać presję cenową i zakłócić stabilność rynku.

Przeczytaj także: Amerykanie obawiają się drastycznego wzrostu cen

Podczas dzisiejszego posiedzenia inwestorzy i ekonomiści z uwagą przeanalizują nowe projekcje makroekonomiczne. Rynek przewiduje, że mogą one zawierać nieznacznie obniżone prognozy wzrostu gospodarczego na ten rok oraz umiarkowany wzrost oczekiwań inflacyjnych na 2026. Pomimo że inflacja w ostatnich miesiącach wyhamowała i zbliżyła się do celu 2%, Fed nie zdecydował się jeszcze na rozpoczęcie cyklu obniżek stóp procentowych. Przewodniczący Jerome Powell prawdopodobnie zaznaczy, że utrzymująca się stabilność cen nie eliminuje ryzyka ich ponownego wzrostu, zwłaszcza w przypadku ewentualnego wdrożenia nowych ceł.Komunikat Fed może zawierać subtelne zmiany językowe, wskazujące na wysoką, choć obecnie stabilną niepewność gospodarczą. Taka ocena ma związek z niedawnym ograniczeniem napięć handlowych między USA a Chinami oraz zawieszeniem części wcześniej zapowiedzianych taryf. Mimo wcześniejszych ostrzeżeń Fed o możliwym negatywnym wpływie polityki handlowej na inflację i zatrudnienie, bieżące dane wskazują na względną równowagę – rynek pracy pozostaje silny, a presja inflacyjna słabnie. Strategia „wait-and-see” przyjęta przez Fed przynosi oczekiwane efekty i nie wymaga w tej chwili modyfikacji.W najbliższych miesiącach uwaga uczestników rynku skupi się na dalszym rozwoju sytuacji gospodarczej oraz wynikach negocjacji handlowych, zwłaszcza w relacjach z Chinami. Możliwe, że ewentualne obniżki stóp procentowych nastąpią dopiero jesienią, najwcześniej we wrześniu lub grudniu. Tempo i kierunek zmian będą zależeć od tego, jak gospodarka USA zareaguje na zmieniające się uwarunkowania globalne.Podczas konferencji prasowej Jerome Powell będzie odpowiadał na pytania dotyczące nie tylko inflacji i przyszłości stóp procentowych, lecz także swojego ostatniego spotkania z prezydentem Trumpem. Prezydent, zwolennik bardziej ekspansywnej polityki monetarnej, ponownie wezwał do znacznych obniżek stóp, argumentując, że mogą one pobudzić wzrost gospodarczy i ułatwić zarządzanie długiem publicznym. Powell może być również pytany o przyszłość mechanizmu wypłat odsetek od rezerw (IORB), który jest przedmiotem rosnącej krytyki politycznej. Propozycje jego likwidacji mogłyby istotnie ograniczyć możliwości Fed w zakresie kontroli krótkoterminowych stóp procentowych, co czyni tę kwestię szczególnie istotną w kontekście bieżącej polityki pieniężnej.