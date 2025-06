USA atakują Iran. Co na to ceny złota?

Mimo amerykańskiego nalotu na irańskie instalacje nuklearne, cena złota pozostaje zaskakująco stabilna. Analitycy wskazują na silnego dolara i brak natychmiastowej eskalacji jako główne czynniki. Jednocześnie banki centralne zwiększają zakupy kruszcu, a Bank of America prognozuje 4000 USD za uncję w ciągu roku.

Cieśnina Ormuz znów na celowniku

Kliknij, aby powiekszyć fot. freepik Złoto Mimo amerykańskiego nalotu na irańskie instalacje nuklearne, cena złota pozostaje zaskakująco stabilna

Fed utrzymuje stopy, Trump naciska

Banki centralne: rekordowy popyt na złoto, odwroty od dolara

95% planuje zwiększenie rezerw złota w ciągu najbliższego roku

planuje zwiększenie rezerw złota w ciągu najbliższego roku 76% uważa, że udział złota w rezerwach globalnych wzrośnie w ciągu 5 lat

uważa, że udział złota w rezerwach globalnych wzrośnie w ciągu 5 lat 73% deklaruje zmniejszenie udziału dolara w rezerwach

4000 USD za uncję złota w ciągu roku?

Złoto spokojne, ale potencjał do wzrostów ogromny

napięcia geopolityczne i ryzyko blokady Ormuzu

rekordowy popyt ze strony banków centralnych

niepewność wokół polityki Fed i przyszłości dolara

stagflacyjny scenariusz dla gospodarki USA

W ubiegły weekend bombowce B-2 zniszczyły trzy podziemne instalacje nuklearne w Iranie – według Donalda Trumpa była to „najwspanialsza operacja militarna w historii USA”. Oczekiwano silnej reakcji rynków – tymczasemTo oznacza, że na przestrzeni minionego tygodnia kurs kruszcu obniżył się o około 50 USD/oz. Dlaczego złoto nie wystrzeliło?, co osłabiło popyt na metale szlachetne.Iran zapowiedział odwet, a parlament zatwierdził plan blokady cieśniny Ormuz. Choć ostateczna decyzja leży po stronie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa,. Przez ten kluczowy szlak handlowy przepływa 20–30% światowej ropy i 20% światowego gazu LNG (głównie z Kataru).Goldman Sachs ostrzega, że, co grozi nową falą inflacji – zwłaszcza w USA i Azji. Chiny – największy odbiorca irańskiej ropy – zareagowały zaniepokojeniem. Stany Zjednoczone już teraz próbują wpłynąć dyplomatycznie na Pekin, by zapobiec eskalacji.Amerykańska Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych bez zmian, mimo gorszych od oczekiwań danych makroekonomicznych. Co więcej,. Mamy więc klasyczny obraz stagflacji Trump, w typowym dla siebie stylu, skomentował działania prezesa Fed: „Powell jest głupią osobą i pewnie nie obniży stóp”. Jednocześnie nieoficjalnie sonduje możliwość nominacji własnego kandydata na to stanowisko po wyborach. Wśród możliwych następców Powella wymieniany jest Christopher Waller, któryWedług corocznego badania Światowej Rady Złota (WGC), przeprowadzonego wśród 73 bankierów centralnych:To oznacza systemową zmianę -, traktując kruszec jako bezpieczniejszą, neutralną rezerwę w czasach niepewności.Bank of America utrzymuje swoje stanowisko i prognozuje, żeCo ciekawe, nie ze względu na geopolitykę, ale z powodu spadającego zaufania do dolara orazPodobnie uważa Nassim Nicholas Taleb, autor „Czarnego łabędzia”, który wprost stwierdza:Brak silnej reakcji rynku na atak USA na Iran to nie wyraz obojętności – to efekt krótkoterminowego szoku płynnościowego i działania silnego dolara. Choć spadek ceny złota może wydawać się rozczarowujący,To wszystko sprawia, że